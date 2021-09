Barcellona, ancora un’aggressione nel carcere di via Madia: la denuncia della “PolGiust”

Il sindacato “PolGiust” della polizia penitenziaria, attraverso il segretario nazionale Francesco Davide Scaduto, ha denunciato l’ennesima aggressione ai danni di un ispettore all’interno dell’ottavo reparto del carcere di Barcellona.

“Non è più possibile – dichiara Scaduto – lavorare con sufficiente serenità presso l’istituto barcellonese. Di recente la Segreteria Generale ha richiesto un incremento di organico presso l’istituto del Longano, per cercare di garantire discreti standard di sicurezza penitenziaria, soprattutto per il personale che opera a stretto contatto con molti detenuti psichiatrici. E’ auspicabile che il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria raccolga le richieste di aiuto dei poliziotti penitenziari di Barcellona perché diversamente non potrà che peggiorare, anche se oramai sembra essersi toccato il fondo”.