Amministrative a Rodì Milici: sarà sfida tra Eugenio Aliberti e Fortunato Domenico Maio

Nessuna competizione era prevista per Eugenio Aliberti e la sua candidatura a Sindaco del Comune di Rodì Milici, invece questa mattina – in tempo per la presentazione delle liste – è apparso un avversario: il candidato Fortunato Domenico Maio.

La lista “Noi per Rodì MIlici” a supporto del candidato Aliberti competerà con la lista “Alleanza per Rodì Milici” per il candidato Maio.