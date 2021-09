Amministrative 2021, a Falcone sarà sfida tra Andrea Paratore e Nino Genovese

Scade domani alla 12 il termine di presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre, che coinvolgeranno gli elettori di alcuni comuni della costa tirrenica messinese.

Se a Terme Vigliatore si dovrà attendere domani per conoscere la composizione delle liste che sosteranno i tre possibili candidati a sindaco Bartolo Cipriano, Domenico Munafò e Nino Chiofalo, a Falcone il quadro dei concorrenti alla poltrona di primo cittadino ed ai seggi in consiglio comunale è già definito. Saranno Andrea Paratore, sostenuto dalla lista civica “Insieme Possiamo” e Nino Genovese, con il supporto della lista civica “Un’altra Falcone” che si confronteranno in una campagna elettorale intensa e senza esclusione di colpi, per convincere gli elettori ad affidargli la guida della centro tirrenico alla pendici del Tindari.

Di seguito pubblichiamo l’elenco dei candidati ed gli assessori designati delle due liste: