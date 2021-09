Terme Vigliatore, il movimento Cinquesei: “Saremo coerenti con il ruolo che i cittadini ci daranno con il loro voto”

Il movimento Cinquesei, attraverso il suo presidente Nino Chiofalo, prende atto della decisione e delle parole dell’associazione Altra Storia, che con il loro comunicato del 13.09.2021 hanno ufficializzato la decisione di non partecipare con loro alle prossime amministrative di Terme Vigliatore.

“Riteniamo – scrive Chiofalo – la loro decisione indubbiamente comprensibile. Per le parole di stima nei nostri confronti per le quali non possiamo far altro che ringraziarvi. Ribadiamo, come più volte fatto di presenza, di essere onorati di avere il vostro sostegno, anche se indiretto, o non abbiamo, né mai faremo mistero, della stima che nutriamo verso la vostra esperienza comune, indiscutibile valore aggiunto per noi e per la nostra crescita. Come da voi sottolineato, la competizione elettorale deve necessariamente ammettere formule flessibili e le logiche del compromesso spesso portano a cammini condivisi, anche con realtà spesso distanti fra di loro. Lo spirito della Cinquesei è sempre stato, d’altronde, quello di dialogare e confrontarsi apertamente con chiunque dimostri di volersi sedere allo stesso tavolo con obiettivi comuni da raggiungere. Cogliamo l’occasione a questo punto per ribadire le promesse a voi fatte. Vi promettiamo nuovamente di insistere con coraggio e con determinazione nelle battaglie a tutela dell’ambiente e del territorio. Vi promettiamo nuovamente di portare avanti la campagna elettorale con entusiasmo e dinamicità e di non disperdere il nostro spirito inclusivo. Vi promettiamo nuovamente di essere sempre coerenti con il ruolo che i cittadini, con il loro voto vorranno darci. Ma più di ogni altra cosa… Vi promettiamo di guidare il nostro Paese con etica politica, senso del dovere e mostrando sempre il massimo rispetto per i ruoli pubblici che ricopriremo, senza mai dimenticare che la legalità e il rispetto delle leggi sono la base fondante della nostra società”.