IC Capuana di Barcellona, 650 ragazzi coinvolti in 33 progetti PON e Piano estate

Sono stati oltre 650 gli alunni dell’istituto comprensivo Capuana di Barcellona, che comprende anche le sedi di Acquacalda e Verga, e quelle dei comuni di Castroreale e Rodì Milici, coinvolti nel progetti Pon e del piano estate.

La dirigente Carmela Pino ha voluto festeggiare il successo dell’attività con un momento di aggregazione all’interno del cortile dell’istituto comprensivo Capuana e Verga. Erano rappresentati gran parte di gruppi di lavoro che hanno realizzato i 33 progetti dal 2 ed il 13 settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“La nostra è una comunità aperta – ha dichiarato la dirigente Pino – ed abbiamo aderito al piano estate con una serie di iniziative che hanno voluto far conoscere ai ragazzi soprattutto il territorio in cui vivono. E’ stata l’occasione per una formazione degli apprendimenti finalizzato ad uno sviluppo armonico della personalità degli allievi in un consolidamento delle conoscenze e delle competenze”.

L’attività progettuale è stata eseguito sotto forma di “saper come fare”. Tra le iniziative portate a termine ci sono 19 progetti con il piano estate per favorire la socialità a seguito dell’emergenza Covid, 7 per l’inclusione ed il disagio ed altri 7 per la socialità.