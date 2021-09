Covid-19, Figliuolo conferma: “Dal 20 settembre la somministrazione della terza dose agli immunodepressi”

Il Commissario nazionale per l’Emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo ha confermato che a partire da lunedì 20 settembre sarà somministrata la terza dose di vaccino Pfizer o Moderna ai soggetti immunocompromessi.

La decisione è stata assunta oggi nel corso di una riunione della struttura commissariale a cui ha partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza.

Alla base delle decisione c’è il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa e del Cts. E’ in corso un confronto tra il Ministero della Salute e le Regioni per definire il target della popolazione da cui iniziare con il richiamo del vaccino. Saranno aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale, con la disponibilità dosi addizionali di vaccino a m-RNA.