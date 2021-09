Calcio, esordio vincente per l’Igea 1946 sul campo del Santa Croce (0-3)

Un rigore trasformato da Assenzio nel primo tempo e la doppietta del bomber italo-argentino Pavisich nella ripresa regalano i primi punti della stagione all’Igea 1946 sul campo insidioso del Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa.

La squadra del tecnico Peppe Alizzi ha sbloccato la gara in avvio con il rigore conquistato da Roberto Assenzio per un fallo netto del difensore Bellomo e trasformato dallo stesso Assenzio al 16′. Nella ripresa è arrivata la doppietta di Santiago Pavisich, in rete al 19′, con un colpo di testa su assist di Isgrò, ed al 43′, sugli sviluppi di un corner calciato da Assenzio.

I RISULTATI DALLA 1^ GIORNATA ACICATENA CALCIO 1973 RAGUSA CALCIO 0 1 CARLENTINI CALCIO JONICA F.C. 2 0 CITTA DI TAORMINA CITTA DI SIRACUSA 1 0 FC CITTA DI VIAGRANDE FC ACI S.ANTONIO CALCIO NEBROS VIRTUS ISPICA 2020 3 0 REAL SIRACUSA BELVEDERE FC LEONZIO 1909 1 3 SANTA CROCE 1946 IGEA 0 3 SPORT CLUB PALAZZOLO ATLETICO CATANIA 6 0

La partita Viagrande-Aci Sant’Antonio è stata rinviata a data da destinarsi per i casi di Covid tra staff e giocatori dell’ Aci Sant’Antonio, mentre la Virtus Ispica non si è presentata a Piraino, con la conseguente vittoria a tavolino per la Nebros