Amministrative a Terme Vigliatore, i moderati per Calderone pronti a mettersi in gioco

Il gruppo politico “Moderati con l’Onorevole Tommaso Calderone”, formato da Emanuela Ferrara, Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci e Fabio Valenti, tra i primi sostenitori della sfiducia all’ex sindaco Domenico Munafò, è pronto ad affrontare in modo compatto le prossime elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre. Solo il 15 settembre, giorno della presentazione delle liste, si saprà quanti saranno direttamente in corsa per un posto in consiglio comunale, a sostegno probabilmente della candidatura a sindaco di Bartolo Cipriano, ma il gruppo assicura in ogni caso compattezza nel proporre la loro proposta politica per la crescita del centro termale.