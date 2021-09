Il ritorno di Ryan Bucci a Barcellona adesso è ufficiale: sarà anche istruttore di mini basket

L’Orsa Basket Barcellona ha ufficializzato l’accordo con Ryan Bucci, la guardia italo-americana di 40 anni e di 192 cm. l’ex capitano giallorosso ritorna a Barcellona Pozzo di Gotto, dove avrà un ruolo anche come istruttore del nostro Minibasket e come testimonial della campagna abbonamenti, affidata alla società No Problem srl – Agenzia e Servizi per lo Spettacolo di Domenico Arcoraci e Francesco Lo Giudice.

Ryan Bucci rappresenta per gli appassionati di basket uno dei punti fermi della storia recente della pallacanestro barcellonese. La guardia italo-americana è arrivato la prima volta nell’estate del 2009 ed è stato uno dei protagonisti di della stagione, conclusasi il 30 maggio 2010 con la vittoria in gara 4 della finale play-off contro la Fulgor Libertas Forlì e la conseguente promozione in Legadue. Ha vestito per altre tre stagioni nella serie cadetta la maglia giallorossa, diventandone capitano e uomo simbolo.

Bucci, cresciuto nei settori giovanili di Siena e della Fortitudo Bologna, oltre ad aver frequentato la Long Island University, durante la sua carriera professionistica ha vestito le maglie di Ozzano, Ragusa, Osimo, Cremona, Ferentino, Ferrara e Agrigento. Dopo otto anni finalmente ritorna a casa, nella sua Barcellona, per provare a riaccendere l’entusiasmo degli appassionati.