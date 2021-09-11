Calcio Eccellenza Sicilia, calendario e classifica del girone B

1^ GIORNATA
|ANDATA 12/09/21 ORE 15:30
|RITORNO 9/01/22 ORE 14:30
|ACICATENA CALCIO 1973
|RAGUSA CALCIO
|CARLENTINI CALCIO
|JONICA F.C.
|CITTA DI TAORMINA
|CITTA DI SIRACUSA
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|NEBROS
|VIRTUS ISPICA 2020
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|FC LEONZIO 1909
|SANTA CROCE
|1946 IGEA
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|ATLETICO CATANIA
CLASSIFICA
|SQUADRA
|PUNTI
|PARTITE GIOCATE
|DIFF. RETI
|1946 IGEA
|ACICATENA CALCIO 1973
|ATLETICO CATANIA
|CARLENTINI CALCIO
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|JONICA F.C.
|NEBROS
|RAGUSA CALCIO
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|SANTA CROCE
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|VIRTUS ISPICA 2020
2^ GIORNATA
|ANDATA 19/09/21 ORE 15:30
|RITORNO 16/01/22 ORE 14:30
|ATLETICO CATANIA
|ACICATENA CALCIO 1973
|CITTA DI SIRACUSA
|CARLENTINI CALCIO
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|FC LEONZIO 1909
|CITTA DI TAORMINA
|JONICA F.C.
|SANTA CROCE
|RAGUSA CALCIO
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|VIRTUS ISPICA 2020
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|1946 IGEA
|NEBROS
3^ GIORNATA
|ANDATA 26/09/21 ORE 15:30
|RITORNO 23/01/22 ORE 15:00
|ACICATENA CALCIO 1973
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|CITTA DI TAORMINA
|RAGUSA CALCIO
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|1946 IGEA
|FC LEONZIO 1909
|CITTA DI SIRACUSA
|NEBROS
|JONICA F.C.
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|ATLETICO CATANIA
|SANTA CROCE
|CARLENTINI CALCIO
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|VIRTUS ISPICA 2020
4^ GIORNATA
|ANDATA 3/10/21 ORE 15:30
|RITORNO 30/01/22 ORE 15:00
|ATLETICO CATANIA
|CITTA DI TAORMINA
|CARLENTINI CALCIO
|NEBROS
|CITTA DI SIRACUSA
|SANTA CROCE
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|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|JONICA F.C.
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|RAGUSA CALCIO
|FC LEONZIO 1909
|VIRTUS ISPICA 2020
|ACICATENA CALCIO 1973
|1946 IGEA
|SPORT CLUB PALAZZOLO
5^ GIORNATA
|ANDATA 10/10/21 ORE 15:30
|RITORNO 6/02/22 ORE 15:00
|ACICATENA CALCIO 1973
|1946 IGEA
|CITTA DI TAORMINA
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|CARLENTINI CALCIO
|FC LEONZIO 1909
|ATLETICO CATANIA
|NEBROS
|SANTA CROCE
|RAGUSA CALCIO
|CITTA DI SIRACUSA
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|VIRTUS ISPICA 2020
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|JONICA F.C.
6^ GIORNATA
|ANDATA 17/10/21 ORE 15:30
|RITORNO 13/02/22 ORE 15:00
|ATLETICO CATANIA
|RAGUSA CALCIO
|CARLENTINI CALCIO
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|CITTA DI SIRACUSA
|NEBROS
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|FC LEONZIO 1909
|JONICA F.C.
|ACICATENA CALCIO 1973
|SANTA CROCE
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|VIRTUS ISPICA 2020
|CITTA DI TAORMINA
|1946 IGEA
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
7^ GIORNATA
|ANDATA 24/10/21 ORE 15:30
|RITORNO 20/02/22 ORE 15:00
|ACICATENA CALCIO 1973
|CARLENTINI CALCIO
|ATLETICO CATANIA
|CITTA DI SIRACUSA
|CITTA DI TAORMINA
|1946 IGEA
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|NEBROS
|FC LEONZIO 1909
|VIRTUS ISPICA 2020
|RAGUSA CALCIO
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|JONICA F.C.
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|SANTA CROCE
8^ GIORNATA
|ANDATA 31/10/21 ORE 14:30
|RITORNO 27/02/22 ORE 15:00
|CARLENTINI CALCIO
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|CITTA DI SIRACUSA
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
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|JONICA F.C.
|CITTA DI TAORMINA
|NEBROS
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|SANTA CROCE
|ACICATENA CALCIO 1973
|VIRTUS ISPICA 2020
|RAGUSA CALCIO
|1946 IGEA
|FC LEONZIO 1909
9^ GIORNATA
|ANDATA 7/11/21 ORE 14:30
|RITORNO 6/03/22 ORE 15:00
|ACICATENA CALCIO 1973
|NEBROS
|ATLETICO CATANIA
|VIRTUS ISPICA 2020
|CITTA DI TAORMINA
|CARLENTINI CALCIO
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|CITTA DI SIRACUSA
|FC LEONZIO 1909
|JONICA F.C.
|RAGUSA CALCIO
|1946 IGEA
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|SANTA CROCE
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|FC CITTA DI VIAGRANDE
10^ GIORNATA
|ANDATA 14/11/21 ORE 14:30
|RITORNO 13/03/22 ORE 15:00
|CARLENTINI CALCIO
|FC LEONZIO 1909
|CITTA DI SIRACUSA
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|ACICATENA CALCIO 1973
|JONICA F.C.
|RAGUSA CALCIO
|NEBROS
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|SANTA CROCE
|CITTA DI TAORMINA
|VIRTUS ISPICA 2020
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|1946 IGEA
|ATLETICO CATANIA
11^ GIORNATA
|ANDATA 21/11/21 ORE 14:30
|RITORNO 20/03/22 ORE 15:00
|ACICATENA CALCIO 1973
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|ATLETICO CATANIA
|JONICA F.C.
|CITTA DI TAORMINA
|NEBROS
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|1946 IGEA
|FC LEONZIO 1909
|SANTA CROCE
|RAGUSA CALCIO
|CARLENTINI CALCIO
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|VIRTUS ISPICA 2020
|CITTA DI SIRACUSA
12^ GIORNATA
|ANDATA 28/11/21 ORE 14:30
|RITORNO 27/03/22 ORE 16:00
|CARLENTINI CALCIO
|ATLETICO CATANIA
|CITTA DI SIRACUSA
|ACICATENA CALCIO 1973
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|CITTA DI TAORMINA
|JONICA F.C.
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|NEBROS
|FC LEONZIO 1909
|SANTA CROCE
|RAGUSA CALCIO
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|1946 IGEA
|VIRTUS ISPICA 2020
13^ GIORNATA
|ANDATA 5/12/21 ORE 14:30
|RITORNO 3/04/22 ORE 16:00
|ATLETICO CATANIA
|SANTA CROCE
|CITTA DI TAORMINA
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|CARLENTINI CALCIO
|FC LEONZIO 1909
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|RAGUSA CALCIO
|NEBROS
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|ACICATENA CALCIO 1973
|VIRTUS ISPICA 2020
|JONICA F.C.
|1946 IGEA
|CITTA DI SIRACUSA
14^ GIORNATA
|ANDATA 12/12/21 ORE 14:30
|RITORNO 10/04/22 ORE 16:00
|ACICATENA CALCIO 1973
|CITTA DI TAORMINA
|CARLENTINI CALCIO
|VIRTUS ISPICA 2020
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|RAGUSA CALCIO
|JONICA F.C.
|1946 IGEA
|NEBROS
|ATLETICO CATANIA
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|CITTA DI SIRACUSA
|SANTA CROCE
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|FC LEONZIO 1909
15^ GIORNATA
|ANDATA 19/12/21 ORE 14:30
|RITORNO 16/04/22 ORE 16:00
|ATLETICO CATANIA
|FC CITTA DI VIAGRANDE
|CITTA DI SIRACUSA
|JONICA F.C.
|CITTA DI TAORMINA
|REAL SIRACUSA BELVEDERE
|FC ACI S.ANTONIO CALCIO
|NEBROS
|FC LEONZIO 1909
|ACICATENA CALCIO 1973
|RAGUSA CALCIO
|SPORT CLUB PALAZZOLO
|VIRTUS ISPICA 2020
|SANTA CROCE
|1946 IGEA
|CARLENTINI CALCIO