20 anni dalla scomparsa dell’On. Giuseppe D’Andrea, il ricordo dell’ex consigliere provinciale Tonino Calabrò

20 anni fa, la sera del 9 Settembre 2001, dopo tredici giorni di coma all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza l’Onorevole Giuseppe D’Andrea moriva a 59 anni per un improvviso malore.

Avvocato e docente Universitario, l’On. D’Andrea fu Vice-Presidente della Regione Sicilia con delega ai Beni Culturali nel Governo Provenzano e ricoprì negli anni successivi, il ruolo di Vice-Presidente dell’Assemblea Regionale.

Nato ad Alì Terme il 19 settembre del 1941, era divenuto consigliere comunale a Messina dal 1980 al 1994 e poi assessore dal 1985 al 1990. Esponente nella corrente “Forlani” della Democrazia Cristiana, fu eletto per la prima volta all’Assemblea Siciliana il 16 giugno 1991 con la DC e poi ancora nel 1996 con il CCD e infine nel 2001 con la Margherita di Rutelli.

Fermamente Cattolico, ricoprì vari ruoli nelle più importanti associazioni di categoria. Fu infatti Vice-Presidente Nazionale U.N.C.I. (Unione nazionale Cooperative Italiane), Dirigente CISL Federpubblici, Responsabile C.L.A.I.I. (confederazione lavoratori artigiani), A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), ICE (Istituto Commercio Estero), contribuì alla nascita di cooperative operanti nel mondo dell’immigrazione e dei soggetti svantaggiati.

“Anche a Barcellona Pozzo di Gotto il “Professore” ha lasciato un ricordo indelebile. Le sedi decentrate dell’UNCI e del CLAI e soprattutto l’apertura del Centro Studi Alcide De Gasperi, rappresentarono una fucina di idee e azioni coordinate dall’On. Pippo D’Andrea, caratterizzando la classe politica dirigente di quegli anni. ex Consigliere provinciale Tonino Calabrò

La sua prematura scomparsa segnò nuovi scenari nella politica Messinese, ma non sempre positivi. I funerali si svolsero la mattina dell’ 11 settembre 2001 presso il Duomo di Messina. L’On. D’Andrea non poté assistere all’attentato alle Torri Gemelle, scenario che generò tanta crisi, tante diseguaglianze tra popoli e drammi umani ai quali i politici di oggi non trovano ancora soluzioni.”