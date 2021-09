Project financing per la pubblica illuminazione: tutto pronto per la firma della convenzione

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto firmerà ad ottobre la convenzione con la E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.r.l. e la D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. per la progettazione definitiva dell’intervento di risparmio energetico ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione. L’obiettivo è di ridurre i costi per il consumo di energia elettrica a carico delle casse comunali, attraverso l’installazione delle luci a led per le strade di Barcellona.

Il progetto esecutivo, in parte finanziato con risorse regionali, dovrà essere preceduto da un monitoraggio dell’interna viabilità, così da consentire l’individuazione dei pali da sostituire, partendo da quelli realizzati in cemento, corrosi dal tempo e diventati un pericolo per i passanti.

L’Amministrazione Comunale, nonostante a novembre 2020 la procedura fosse in uno stato avanzato di fase pre-contrattuale, chiese agli uffici una verifica dei costi e del piano finanziario per valutare una eventuale modifica dell’assetto della concessione a seguito di sopravvenute valutazioni di interesse pubblico e, conseguentemente, e rivalutare così di fatto e di diritto i provvedimenti amministrativi in fase integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione e quella della stipula del contratto. Era emersa una differenza in eccesso dei costi dell’energia per il Comune di Barcellona posti alla base del project financing (2017-2018) e quelli minori rilevati nel periodo successivo (2019-2020) migliorati per effetto della fuoriuscita del Comune dal “regime di salvaguardia”. Nelle more della procedura di aggiudicazione sono state inoltre realizzate da terzi operatori a vario titolo sul territorio comunale alcuni servizi previsti nel project financing (Fibra ottica, Colonnine elettriche , telecamere ect.) mentre altri lavori e servizi, con l’accordo delle parti, saranno ripartiti in interventi che possano realizzare concretamente delle migliorie di risparmio energetico come quelli relativi all’ efficientamento dell’impianto idrico. Il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme all’esperto al bilancio Dario Paterniti, hanno così dato seguito alla procedura, definendo la riduzioni del canone a carico del bilancio comunale.

La convenzione prevede una durata della di 15 anni ed un canone annuo da versare alla concessionaria che era pari ad 1.742.209,11 euro a fronte dell’esecuzione dei lavori di efficientamento e la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale, con inclusi il servizio integrato di fornitura di energia, di progettazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria. oltre ai lavori posti a base di gara per 11.500.000,00 euro. Con la rimodulazione degli interventi, il Comune otterrà una riduzione complessiva del canone complessivo di 1.500.000,00 di euro pari a 100mila annue.