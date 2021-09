La pomelia espressione di sicilianità

Tra i simboli, forse meno folcloristici, della Sicilia e della sicilianità merita di essere menzionata la plumeria (chiamata dai palermitani pomelia), elegante e generosa pianta esotica originaria del Centroamerica e dell’area caraibica, conosciuta e venerata già dagli Aztechi e dai Maya, i cui fiori spandono un profumo dolce e delicato di gelsomino e rosa. Infatti la pianta, da Palermo, si è sempre più diffusa nell’isola – la sua presenza non sfugge ai turisti più attenti – e le sue vicende si intrecciano in modo affascinante con la storia della Sicilia, affondando le loro radici nel XIX secolo, in un periodo in cui il porto di Palermo è crocevia di scambi con l’America e l’Oriente; un momento fatto di operosità e prosperità in cui l’alta borghesia si associa alla nobiltà come classe dirigente, un’epoca in cui arriva la seconda rivoluzione industriale, tra i cui principali protagonisti troviamo i Florio, fondatori, tra l’altro della fonderia Oretea e della compagnia di Navigazione generale italiana.

Ma come è arrivata la pomelia in Sicilia e perché, secondo la tradizione, ogni figlia che si sposava riceveva dalla madre una talea per poi far riprodurre la pianta nella nuova casa? Come apprendiamo da un interessantissimo libro (A. Carapezza, P. Puccio, M. Speciale, Pomelia felicissima. Storia, botanica e coltivazione della plumeria a Palermo, Caltanissetta 2020, pp. 13-34) sarebbero stati gli Spagnoli nel XVI secolo a portarla dall’area di origine all’Asia, dove si diffuse successivamente in tutto il Sudest asiatico grazie alle condizioni ambientali favorevoli; da qui, nella seconda metà dell’Ottocento, fu importata in Europa e nelle Hawaii (sì le famosissime corone di fiori che indossano i visitatori sono realizzate con fiori di plumeria), per poi arrivare in America settentrionale e in Australia. L’interesse per le piante esotiche si sviluppa a Palermo a partire dalla fine del Settecento quando cambia la concezione del giardino tradizionale delle ville nobiliari – dove la facevano da padrone agrumi, melograni e viti – grazie all’arrivo di imprenditori inglesi, con i loro gusti e tradizioni, alla presenza dell’Orto botanico e a condizioni climatiche adeguate. Naturalmente le piante esotiche poterono arrivare in Sicilia già dalla fine del Settecento poiché si crearono le condizioni adeguate per la loro diffusione, quali la presenza di navi, prima a vela e poi a vapore, in grado di attraversare gli oceani e di maestranze ad esse legate. In questo contesto si possono ricordare, come esempi più noti, la figura dell’inglese Ingham, che si stabilì a Palermo e le cui navi raggiungevano l’Oriente e, successivamente, la Navigazione generale italiana, nata nel 1881 dalla fusione della flotta dei Florio con quella di Rabattino di Genova.

La pomelia non è solo una pianta molto diffusa, ma è anche legata a tradizioni e credenze come quella secondo cui, in ogni famiglia, ci debba essere una sola pianta che può essere riprodotta attraverso una talea donata dalla madre alla figlia in occasione delle nozze; come scrive Carapezza nell’opera già citata, tale gesto può essere spiegato come un augurio di fertilità, considerata la forza vegetativa della pianta. Infatti, se ci sono le giuste condizioni climatiche, come appunto in Sicilia, è molto facile coltivare le pomelie, non è raro vedere sui balconi piante alte anche più di due metri in vasi relativamente piccoli, che si adattano anche alla carenza di acqua; inoltre è molto facile riprodurle e donarle, basta recidere un ramo che abbia “gli occhi”, come dicono le mamme, e metterlo nel terriccio. Secondo un altro detto popolare una madre che ha una figlia femmina non deve tenere la pomelia in casa, ma in balcone, altrimenti la figlia non si sposa; non si approfondisce in questa sede la l’origine della credenza, certamente una pianta maestosa, esotica, vitale e bisognosa di sole risulterebbe mortificata in un luogo chiuso.

Una pianta affascinante quindi, non solo per la sua bellezza e per i fiori vivaci e delicati, ma perché custode di storia, tradizioni e fasti tutti siciliani.