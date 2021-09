Franco Forte ha presentato a Barcellona il suo ultimo romanzo “L’uranio di Mussolini”

Franco Forte è tornato a Barcellona Pozzo di Gotto per presentare il suo ultimo romanzo, “L’uranio di Mussolini”, scritto a quattro mani con Vincenzo Vizzini.

Come l’anno scorso, quando presentò “La bambina e il nazista”, dopo la partecipazione al Termini Book Festival (il festival letterario di Termini Imerese, giunto quest’anno alla seconda edizione), Forte ha fatto un salto nella città del Longano. Stavolta con Vizzini, anche stavolta su invito del medico-scrittore barcellonese Nino Genovese.

Franco Forte vive a Milano ed è scrittore (autore di tanti best seller), direttore editoriale (delle collane di edicola della Mondadori, come Giallo Mondadori, Segretissimo e Urania), talent scout, insegnante di scrittura creativa (su Youtube c’è il suo canale “SCUOLA DI SCRITTURA – il mestiere di scrivere), traduttore (per Mondadori e per Marco Tropea Editore), sceneggiatore (ha adattato in sceneggiato tv per Mediaset un paio di suoi romanzi su Gengis Khan e ha collaborato con gli autori delle serie televisive “Distretto di Polizia” e “R.I.S. – Delitti imperfetti”) e giornalista.

Vincenzo Vizzini vive a Marina di Ragusa ed è autore di racconti gialli per Mondadori, vicedirettore della Writers Magazine Italia (la rivista di riferimento per scrittori e aspiranti tali) e autore del manuale bestseller “Come si scrive un racconto” (edito da Delos Digital).

Forte e Vizzini sono stati presentati al pubblico barcellonese da Nino Genovese (autore del noir “Scirocco e zagara” e della saga per ragazzi “Il nonno è un pirata”) e dalla giornalista Cristina Saja (caporedattrice di 24live e collaboratrice di Milano Finanza e Avvenire). La presentazione del libro si è svolta nell’auditorium del Parco urbano “Maggiore La Rosa” e ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, vista la notorietà degli autori e il successo del loro romanzo.

“L’uranio di Mussolini” è un giallo di ambientazione storica, ambientato nella Ragusa del 1934. Partendo da un progetto segreto del governo fascista per ottenere l’uranio dalla colonia francese del Ciad, con un’operazione segreta denominata Operazione Ausonia, per ottenere la bomba atomica grazie alle ricerche di Enrico Fermi, l’omicidio di un miliziano del MSVN (la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, il corpo di gendarmeria fondato dal Partito Nazionale Fascista) coinvolto nell’Operazione Ausonia dà inizio a una storia appassionante e ricca di colpi di scena che coinvolge Mussolini, Italo Balbo, agenti segreti, nobili e mafiosi.

L’evento è stato avviato da Cristina Saja che ha presentato gli autori e ha paragonato la mirabile alchimia di fatti storici ed elementi di fantasia, presenti nel romanzo, con l’arte giapponese del kintsugi, quella affascinante tecnica del riparare la ceramica rotta con l’oro così da rendere l’oggetto riparato più bello e più prezioso dell’originale. Così appare il romanzo di Franco Forte e Vincenzo Vizzini: un’opera d’arte nella quale i fatti storici, assolutamente veri e documentati, sono sapientemente e mirabilmente uniti dal talento e dall’abilità degli autori (come fecero per primi gli artigiani dello shogun Ashikaga Yoshimasa, che nel XV secolo inventarono il kintsugi per riparare la tazza da tè dello shogun).

Dopo ha preso la parola Nino Genovese riassumendo in linee generali le vicende del romanzo e avviando la conversazione con gli autori. Vizzini e Forte hanno parlato dell’amicizia che li lega da anni e delle conversazioni a tavola, durante le quali vengono fuori tante idee. “Questa storia comincia dalle mie incursioni in Sicilia. A tavola si discute, vengono su delle idee e si inciampa su cose di cui non ha scritto nessuno – ha raccontato Franco Forte – nell’Italia degli anni ’30 c’era uno scienziato di fama mondiale, Enrico Fermi, che studiava gli effetti della fissione nucleare e c’era Mussolini che progettava iniziative che far diventare l’Italia una potenza mondiale. Non abbiamo nulla sui rapporti tra Fermi e Mussolini, è stato tutto secretato, ma certamente ci furono e da lì siamo partiti nella costruzione della storia”.

Franco Forte ha spiegato che da un po’ di tempo scrive con altri autori (i sette romanzi sui re di Roma li ha scritti con tredici scrittori diversi) anche per coniugare “autorialità e editorialità”: da un lato valorizza le peculiarità di ciascun scrittore (la scelta di scrivere un certo tipo di storia con un preciso autore è determinata dalle caratteristiche di quell’autore, c’è una precisa affinità tra autore e tipo di storia, ad esempio “L’uranio di Mussolini” poteva essere scritto solo con Vincenzo Vizzini) dall’altro costruisce e rafforza un vero e proprio team di scrittori con cui fare bene il lavoro di editor. I due autori, Vizzini e Forte, hanno poi posto l’accento sull’attenta ricerca storica per ricostruire nei minimi particolari l’atmosfera e l’ambientazione dell’Italia e della Sicilia degli anni ’30. Particolari come: il sotterraneo del palazzo di Via Moscova, ad angolo con via Lovanio, dove c’era la sede del giornale “Il Popolo d’Italia” (il quotidiano fondato da Mussolini) dove il Duce teneva riunioni segrete di interesse nazionale; l’invenzione del primo telefono mobile a opera del geniale inventore Domenico Mastini, presto dimenticata sia perché troppo avanti rispetto alle necessità del tempo sia perché l’inventore non era nelle grazie del regime; le caratteristiche del fascismo di quel preciso momento storico, quando ancora Mussolini non si era legato al nazismo ed era contro il razzismo e il “voi” fascista.

Su sollecitazione di Nino Genovese e Cristina Saja si è poi presa in esame la figura femminile più importante del romanzo, Rosetta, la sorella del commissario Ibla. Accanto ai due protagonisti, il milanese Franco Durante e il ragusano Vincenzo Ibla, Rosetta giganteggia, mettendo un po’ in ombra i due protagonisti e diventando, per certi versi, il terzo investigatore della storia. Franco Forte ha ricordato di aver sempre valorizzato le figure femminili nei suoi romanzi, ricordando Imilce, la moglie di Annibale, in “Carthago” e la Lupa e Acca Larenzia in “Romolo. Il primo re”. Franco Forte si è poi soffermato sulle caratteristiche del romanzo storico, ricordando l’importanza della conoscenza della storia per la comprensione del presente (e ha parlato della sua predilezione per la storia dell’antica Roma e per la figura di Giulio Cesare, ricordando i suoi due romanzi “Cesare l’Immortale” e “Cesare il conquistatore” pubblicati da Mondadori).

L’evento si è concluso con l’intervento dell’Assessore alla Cultura, Viviana Dottore, che ha ringraziato gli autori per essere venuti nella nostra città, porgendo loro i saluti dell’Amministrazione comunale, e col consueto rito del firmacopie e delle foto con gli autori.