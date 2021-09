Terme Vigliatore, “Cinquesei” ed “Altra Storia” insieme alle prossime elezioni: confronto aperto con Munafò

L’Associazione “Cinquesei” ed il Movimento “Altra Storia con Rita Borsellino” parteciperanno unite alla prossime elezioni comunali di Terme Vigliatore. L’intesa sui programmi e sulla necessità di proporre un modello politico che punti alla partecipazione popolare è stata raggiunta nelle ultime ore, con un confronto aperto anche con l’ex sindaco Domenico Munafò. E’ in programma un incontro nelle prossime ore per coinvolgerlo nel progetto unitario, alternativo a quello dell’ex sindaco Bartolo Cipriano, così da presentarsi compatti agli elettori che saranno chiamati a scegliere il prossimo sindaco il prossimo 10 ed 11 ottobre. Nel progetto non ci sarà invece il movimento Orizzonte Comune, che ha come portavoce l’avvocato Anna Elisa Imbesi, che proseguirà il suo percorso autonomo.

L’annuncio è arrivato dalla pagina social del movimento “Altra Storia con Rita Borsellino” attraverso il portavoce Vito Calabrese: “Legalità, ambiente, situazione debitoria dell’Ente, tasse comunali, viabilità sono alcune delle priorità condivise su cui si dovrà insistere. Non siamo riusciti nell’intento di creare una lista unitaria che comprendesse anche il movimento Orizzonte Comune – ha spiegato Vito Calabrese – ma adesso bisogna andare avanti perché la gente ha assoluto bisogno di una nuova formula”. Con una lunga lettera indirizzata proprio alla portavoce Anna Elisa Imbesi, il leader di Altra Storia ha lanciato il manifesto elettorale da proporre alla cittadinanza, attribuendo al Movimento Orizzonte Comune, sostenuto dal movimento Città Aperta di Barcellona Pozzo di Gotto, la responsabilità di avere troncato sul nascere le ali al progetto unitario lanciato dal movimento di Rita Borsellino. “L’indicazione di Anna Elisa Imbesi di Orizzonte Comune – scrive Vito Calabrese – quale candidato sindaco, puntava politicamente a porre le basi per unire tutte le forze in campo per competere ed impensierire la candidatura di Bartolo Cipriano. La proposta di dare vita ad un unico progetto politico in contrapposizione a quello del centro-destra era una scelta giusta e coraggiosa, che però non poteva essere presa sul serio proprio perché Orizzonte Comune aveva, ed ha già, pronta una sua lista con un suo candidato sindaco collegato. E’ fuori di ogni dubbio che, sfumata la possibilità di una lista unitaria, questa campagna elettorale la vincerà sicuramente Bartolo Cipriano. La destra è fortissima ed assisteremo ad una ripartizione di ruoli tra il gruppo Cipriano, Forza Italia e Diventerà Bellissima”.

“L’obiettivo realistico di Altra Storia e Cinquesei – conclude Calabrese – è di puntare quindi sui quattro seggi di minoranza per guidare una opposizione costruttiva per i prossimi cinque anni e porre finalmente le basi per una effettiva alternanza politica finora mai conosciuta a Terme Vigliatore, comune in cui dal 1993 ad oggi – fatte salve le interruzioni previste dalla legge dopo due mandati consecutivi – Bartolo Cipriano è stato, ed è, il Sindaco incontrastato”.