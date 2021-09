Finalissima all’Opèra Beach Club di Riccione, Giada Stabile Miss Reginetta d’Italia 2021

“E’ un’emozione fortissima, non riesco a crederci è indescrivibile.. sono felicissima non me l’aspettavo proprio!”

Giada Stabile, 15 anni, di Catania, altezza 1,75, lunghi capelli biondi, brillanti occhi verdi e un sorriso splendente, con la sua raffinata bellezza ha conquistato l’ambita Corona di Miss Reginetta d’Italia 2021 sbaragliando tutte le 64 Miss aspiranti al bramato titolo.