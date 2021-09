Terme Vigliatore, cresce l’attesa del 15 settembre per conoscere i candidati a sindaco

Si avvicina sempre più la data del 15 settembre, giorno in cui si conosceranno i nomi dei candidati a sindaco e con essi quelli dei componenti delle liste che li sosterranno.

A Terme Vigliatore gli elettori potrebbero trovarsi a scegliere tra 4 o forse 5 candidati, come non era mai accaduto in precedenza. Il condizione è d’obbligo, perché ancora potrebbero cambiare tanti equilibri, ma si tratta di una possibilità non troppo remota.

Il primo ad annunciare pubblicamente con un video massaggio la sua candidatura è stato il sindaco sfiduciato il 22 dicembre dello scorso anno, il cardiologo Domenico Munafò. Lo ha fatto con un comunicato ufficiale via faceboock difendendo il suo operato e attaccando la voglia di potere di coloro che lo hanno sfiduciato. A condannare il suo modo di operare è l’ex sindaco Bartolino Cipriano, con il quale lo stesso Munafò era stato presidente del consiglio e capogruppo di maggioranza per tanti anni. E’ proprio Cipriano è pronto ad annunciare la sua candidatura alla guida della città delle terme.

Le cronache di questi giorni invece ci stanno regalando una rosa di nomi che si aggiungono ai primi due. Ci riferiamo all’avvocato ed ex assessore di Munafò, Annalisa Imbesi, che fa capo al movimento “Altra storia”, ed a Nino Chiofalo, presidente del movimento “Cinquesei”, che con il proprio consigliere e vice presidente del consiglio comunale uscente, Giovanni Zanghì, non votò la sfiducia a Munafò. Con un colpo di scena, nelle ultime ore, è stato rilanciato un quinto nominativo, quella del senatore Mimmo Scilipoti Isgrò. Quest’ultima candidatura sembra però una mossa strana che andrà verificata con attenzione. Il senatore è un uomo di Berlusconi e quindi di Forza Italia, ma è di Forza Italia anche l’onorevole Tommaso Calderone, uno dei sostenitori della candidatura Cipriano, insieme a “Diventerà Bellissima” rappresentata dall’onorevole Pino Galluzzo. Rimanendo nel campo delle ipotesi, ci si chiede l’obiettivo di questa candidatura di Scilipoti, che da battitore libero potrebbe anche ottenere i quattro posti assegnati alla minoranza consiliare, rafforzando così l’area di Forza Italia. Con un po’ di fantasia si potrebbe anche ipotizzare una manovra dello stesso Cipriano per ottenere una più ampia maggioranza consiliare. Sembrano teorie strane, ma in politica può succedere di tutto.

L’ex sindaco Cipriano, che sembra avere il ruolo di favorito nelle elezioni del 10 ed 11 ottobre, sia per il suo passato governativo sia per la conoscenza nel territorio nativo, dovrà probabilmente guardarsi all’interno della sua lista per garantirsi una stabilità amministrativa. L’ipotesi più concreta è che la sua candidatura sia sopportata da una lista che comprenda quattro consiglieri che fanno capo direttamente a Cipriano, altre quattro che guardano all’area dell’onorevole Calderone ed altri quattro vicini alla posizioni dell’onorevole Galluzzo. Per le norme che regolano le procedura di elezioni nei comuni siciliani sotto i 15 mila abitanti, il sindaco eletto vedrà eletti solo 8 consiglieri della sua coalizione e quindi in quattro resteranno fuori.

La domanda che molti si fanno in questi giorni è sempre la stessa. Le altre forze politiche che fanno riferimento a Munafò, all’Altra Storia, alla Cinquesei ed allo stesso Scilipoti che faranno? Rimarranno divisi oppure alla fine si coalizzeranno per fare fronte comune ed affrontare una campagna elettorale tutta in salita? Il tempo darà tutte le risposte a queste domande, ma sarebbe importante fare chiarezza sugli schieramenti prima del 15 settembre. Al momento solo Munafò è uscito allo scoperto, insieme alla Cinquesei, che ha dichiarato di puntare su un suo candidato a sindaco. L’ipotesi dei Scilipoti potrebbe essere una provocazione, mentre Annalisa Imbesi sta percorrendo la strada del dialogo con i cittadini, convinta con il suo gruppo Altra Storia, che sia finito il tempo degli uni contro gli altri e che bisogna far vincere i cittadini, sottolineando come a Terme Vigliatore non serve avere un gruppo che vince con i numeri, se poi non produce nulla per il futuro del paese. La risposta passa agli elettori che dovranno esprimere la loro scelta sulle proposte che saranno presentate per rilanciare il paese.