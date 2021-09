Cimitero, nuove celle per limitare l’attesa per la sepoltura delle salme: novità anche per la pulizia

Non si fermano le segnalazioni sulle condizioni di degrado in cui si trovano alcune zone del cimitero comunale di Barcellona. I cittadini utilizzano ogni forma di comunicazione per manifestare il disappunto sullo stato di abbandono in cui si trova le tombe, ma anche per i tempi lunghi di sepoltura dei propri defunti, i cui feretri senza nuovi loculi restano accatastanti nella camera mortuaria del cimitero.

Per il problema della pulizia, legato ai vincoli di un servizio che impedisce agli operatori di intervenire sulle tombe privata, l’assessore e vice sindaco Santi Calderone sta definendo una modifica del capitolato d’appalto che consentirà l’ampliamento della competenze della ditta incaricata del servizio di pulizia del cimitero. Nelle prossime settimane si conosceranno i dettagli del progetto, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbe sbloccare definitivamente il problema del decoro e della pulizia all’interno del luogo sacro.

Nella nuova gara d’appalto la ditta che si aggiudicherà il servizio dovrebbe tra l’altro effettuare la spazzatura e la raccolta giornaliera delle foglie e dei rami depositati a terra, lungo i viali e sulle tombe e il conferimento nei cassoni di raccolta rifiuti solidi urbani posti all’interno dell’Area Cimiteriale, lo spazzamento giornaliero delle aree pavimentate interne del cimitero e lo svuotamento giornaliero dei cestini portarifiuti, compresi quelli ubicati all’interno della costruzione funeraria a loculi, esclusi i giorni festivi.

Su tema della carenza di loculi, sono state realizzate alcuni nuove celle per poter ridurre la presenza di salme all’interno della camera mortuaria del cimitero, in attesa che si avviano i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi acquistati dai cittadini nell’ampliamento dell’area cimiteriale.