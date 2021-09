Torneo Pulcino d’oro: la Vivi Don Bosco tra le migliori otto pareggia con la Lazio

Si sta svolgendo la fase finale del torneo Pulcino d’Oro riservato alle scuole calcio di livello nazionale ed internazionale. Tra le migliori otto formazioni c’è anche la Vivi don Bosco, in compagnia di formazioni blasonate come Fiorentina, Lazio, Roma, Parma, Porto, Sporting Lisbona e Sud Tirol.

Le otto squadre in corsa per la conquista del sesto Pulcino d’Oro saranno suddivise in due gironi da quattro, con i rispettivi incontri che verranno disputati sui campi di viale Lido a Levico Terme a partire dalle ore 8.30 di oggi.

Il Südtirol è stato inserito nel girone con Fiorentina, Roma e Sporting Lisbona, mentre nell’altro gruppo ci saranno la sorpresa Vivi don Bosco Oreto, Lazio, Pama Calcio e Porto. La compagine barcellonese ha pareggiato con la Lazio. Le prime due classificate dei due raggruppamenti daranno vita al girone finale, che nel pomeriggio decreterà la vincitrice del Pulcino d’Oro.

Per la società barcellonese, guidata dai presidenti Domenico Grasso e Ottavio Miano, è già un successo la partecipazione alla fase finale del torneo con la squadra allenata dal tecnico Alessandro Maio.