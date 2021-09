Atletica: Larissa Iapichino ricomincerà gli allenamenti in Sicilia, al “D’Alcontres – Barone”

Larissa Iapichino, recuperato l’infortunio, ricomincia gli allenamenti guidata dal padre Gianni Iapichino che si è circondato di un pool di professionisti per assicurare che Larissa abbia il vento in poppa.

“Firenze sarà la sua base, con 7/8 allenamenti a settimana e le lezioni di giurisprudenza. Il 5 settembre andremo qualche giorno in Sicilia per sfruttare il clima mite dell’isola confacente al programma di allenamento che ho impostato. – ha dichiarato il padre Gianni – Faremo infatti un sopralluogo di strutture e pedana sulla pista di Barcellona Pozzo di Gotto e valuteremo se ripetere eventualmente l’esperienza in futuro. Ringrazio fin da adesso le persone che ci hanno dato supporto in questa scelta e le Fiamme Gialle nonché la Federazione che ci hanno sostenuto durante il periodo di recupero. Ci vediamo alle indoor con l’obiettivo di arrivare nel massimo della condizione possibile ai mondiali di Belgrado”.

La figlia della la lunghista italo-britannica Fiona May e dell’astista Gianni Iachipino verrà ad allenarsi allo Stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’atleta, è campionessa europea under 20 a Boras 2019 e detentrice del record mondiale under 20 indoor con 6,91 m.

Larissa arriverà in Sicilia adesso, ma non è stato comunicato quando avverrà il suo ingresso allo stadio barcellonese.