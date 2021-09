Milazzo: buone notizie per L’A.S.D. Minibasket. Presi Toto, La Guardia, La Spada e Cuccuru

Dopo la riconferma come Preparatore atletico e Responsabile del settore giovanile di Sigillo e la nomina a Coach per Restanti, vengono riconfermati due atleti, Italiano e Toto.

Christian Italiano, Guardia di un metro e novanta, classe 1994, cestita che può giocare anche Playmaker. L’atleta ha dimostrato ottime doti tecniche e di categoria superiore. Vanta un curriculum di tutto rispetto.

Alessandro Toto, 1.83 , play di esperienza, classe ‘86, ha un passato di presenze in categorie superiori. Il cestista è una grande riconferma per la società, gli riconosce un grande bagaglio tecnico fondamentale per mantenere la Serie C silver.

Ufficializzati anche gli atleti milazzesi, Giuseppe La Spada, ala Grande e Alessandro Cuccuru, play-guardia. I due giocatori nei prossimi giorni si uniranno al resto della squadra ed effettueranno la preparazione atletica con i Coach Guido Restanti e Massimo Sigillo.