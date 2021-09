“L’Uranio di Mussolini”, la presentazione cambia location

Il mal tempo settembrino non ha lasciato scampo. L’appuntamento di domani 5 settembre alle ore 18.30 ha cambiato location: si svolgerà presso l’Auditorium Parlo Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’evento avverrà secondo quanto previsto dalla normativa anti-covid, vi si potrà accedere e partecipare tramite certificazione verde – che sia green pass o tampone effettuato entro le 48 ore precedenti – si indosserà la mascherina e si rispetteranno le distanze di sicurezza.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà – per il secondo anno consecutivo – Franco Forte, direttore editoriale delle collane da edicola Mondadori insieme a Vincenzo Vizzini, noto e apprezzato scrittore del panorama nazionale italiano.

“L’uranio di Mussolini” verrà presentato tramite una conversazione tra gli autori e Nino Genovese con Cristina Saja.

Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore all’apparenza indolente ma acuto osservatore, viene spedito sotto il sole di luglio alle cave di Spaccaforno: tra le rocce è stato rinvenuto un cadavere, ma è al confine di due giurisdizioni, e le rispettive questure sono già pronte a rimbalzarsi a vicenda la responsabilità delle indagini. Appena vede la salma, però, Ibla capisce che il caso è suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio compagno d’armi, ora miliziano fascista. Sembra un semplice omicidio passionale, ed è quindi con una certa sorpresa che il commissario apprende dell’imminente arrivo da Milano di un certo Franco Durante, un funzionario fascista che, pare, Mussolini in persona ha inviato a Ragusa per coadiuvarlo nella ricerca dell’assassino di Vittorio. Uomo del Nord tutto d’un pezzo, Durante segue con impazienza il lavoro di Ibla, che da parte sua ricambia con tutto il sospetto per un uomo di una cultura così lontana dalla Sicilia. Presto, però, i possibili moventi dietro l’omicidio di Vittorio raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri e complessi, costringendo i due a proteggersi e sostenersi a vicenda, solo per scoprire che la combinazione delle loro peculiarità a prima vista incompatibili può rivelarsi la chiave per sciogliere l’enigma. Vittorio non è l’unico a nascondere una doppia vita, perché anche Durante ha i suoi segreti, e sono legati a filo doppio con il suo arrivo sull’isola: lo scienziato Enrico Fermi ha promesso a Mussolini un’arma straordinaria e terribile, ma per svilupparla ha bisogno di uranio, quello che il Duce ha in mente di estrarre in Ciad dopo averlo conquistato con la campagna d’Africa, per poi trasbordarlo in Italia.