Barcellona, si è insediata la nuova dirigente dell’Itis LSSA Copernico Angelina Benvegna

La nuova dirigente dell’Itis Lssa Copernico di Barcellona Angelina Benvegna ha preso servizio lo scorso 1° settembre assumendo nuovo incarico, dopo aver diretto per due anni l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” di Messina. La Benvegna succede nel ruolo di dirigente dell’istituto barcellonese alla collega Laura Calabrò, che si è trasferita all’I.C. di Terme Vigliatore.

Nel suo primo giorno di servizio, la nuova dirigente ha scritto una lettera di saluto rivolgendosi a tutta la comunità scolastica: “Sono molto orgogliosa e profondamente commossa di ritornare nella scuola dove ho

prestato servizio come docente per un lungo periodo, dopo aver diretto per due anni un istituto comprensivo della città di Messina. E’ stata un’esperienza entusiasmante che mi ha molto formata sul piano umano e professionale, che oggi metto a disposizione della nostra scuola con impegno, determinazione e alto senso di responsabilità. Sono consapevole della responsabilità che comporta guidare una scuola così complessa ed articolata, ma al tempo stesso ricca di risorse e potenzialità, in una situazione resa ancor più difficile dall’emergenza sanitaria. Sono sicura che sapremo camminare insieme per una scuola di qualità, in grado di garantire il successo formativo a tutti gli studenti. Occorre l’impegno e la cooperazione di tutte le componenti scolastiche, affinché l’Istituto Copernico sia, sempre di più, il luogo delle pari opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita personale e culturale di ragazze e ragazzi.

Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento a chi mi ha preceduta, la Dirigente Prof.ssa Laura Calabrò, che per circa un decennio ha guidato il Copernico con elevata professionalità e grande dedizione“.