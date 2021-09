Barcellona, ritrovato uno smartphone all’interno del carcere di via Madia

Con una brillante operazione di Polizia Giudiziaria della Polizia Penitenziaria all’interno della Casa Circondariale di Barcellona P.G. è stato ritrovato uno smartphone nella disponibilità di alcuni detenuti.

La notizia è stata diffusa dal Segretario Regionale OSAPP – Davide Scaduto: “E’ giusto sottolineare le capacità operative della Polizia Penitenziaria barcellonese che, seppur ridotta a minimi termini, dopo accurate indagini ha permesso il ritrovamento di uno smartphone all’interno del penitenziario del Longano. Il personale operante, anche libero del servizio, con acume investigativo, ha sviluppato una serie di attività che ha permesso alla fine il ritrovamento del cellulare, il cui possesso fraudolento in ambito penitenziario è divenuta una condotta penalmente rilevante”.

“E’ la prova – conclude il sindacalista dell’OSAPP – di come seppur ridotta ai minimi termini la Polizia Penitenziaria all’interno e all’esterno delle “patrie galere” rappresenti una garanzia per il rispetto della legalità e questo seppur in molte realtà, ed in modo particolare a Barcellona P.G., è cronicamente e drasticamente sotto organico”.