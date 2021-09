Il Lions ed il Leo Club di Barcellona hanno indetto una raccolta pubblica di indumenti in buone condizioni sia per uomo-donna che per bambini, unitamente a giocattoli di piccola taglia e pannolini per i profughi dell’Afghanistan.

L’appuntamento è fissato per domani sabato 4 settembre presso il punto di raccolta che sarà allestito all’interno dei giardini Oasi in piazza San Sebastiano. Saranno presenti i soci Lions unitamente ai LEO dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18:00 alle 20:00.