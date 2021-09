09/09 è sensibilizzazione sulla FASD, l’AIDEFAD premia Miriana Benvenga

La Giornata mondiale per la sensibilizzazione sulla FASD del 9 settembre verrà celebrata online dall’AIDEFAD. Il Comitato Scientifico dell’Associazione premierà, nel corso dell’evento, le due brillanti neolaureate che hanno dedicato le loro tesi e si sono impegnate per la sensibilizzazione sul tema: Noemi Megna e la barcellonese Miriana Benvegna.

Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione dello Spettro dei Disordini Feto Alcolici (FASD) e il 9 è la Giornata mondiale per la sensibilizzazione sulla FASD.

L’Associazione italiana disordini da esposizione fetale ad alcol e/o droghe – AIDEFAD – ETS/APS – è nata proprio il 9 settembre del 2018 per promuovere a tutto campo, unica in Italia, la consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcol e sostanze psicoattive durante la gravidanza, la diagnosi precoce e corrette dei Disordini da esposizione fetale ad alcol e/o droghe (DEFAD), supporto e lotta allo stigma.

Quest’anno l’Associazione ricorda la sua nascita con un evento che si terrà il 9 settembre, sia in presenza che a distanza (i dettagli saranno presto sul sito www.aidefad.it e sui nostri canali social (FB @AIDEFAD, Instagram @aidefad), nell’ambito degli incontri di formazione organizzati dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo per ostetriche e personale operante nei consultori familiari.

Si tratterà di una diretta di mezz’ora, tra le 10.30 e le 11 del mattino, nell’ambito della quale il Presidente porterà i suoi saluti, anche a nome del Direttivo e di tutta l’Associazione e presenterà sinteticamente l’Associazione stessa e le molteplici attività da essa svolte nei suoi primi tre anni di vita. Sarà riportata poi l’esperienza delle famiglie di ragazzi affetti dalla Sindrome feto alcolica e due brillanti neolaureate siciliane saranno premiate dal Comitato scientifico dell’Associazione per le loro tesi di laurea: Miriana Benvenga, per la sua tesi in Scienze del servizio sociale “Da sindrome a malattia: un approccio socio-antropologico alla FASD (Spettro dei disturbi feto-alcolici)” e Noemi Megna, per la sua tesi in Infermieristica “Donna e alcol: una relazione pericolosa – L’infermiere nelle scuole e la prevenzione della Sindrome feto alcolica e dei disordini da esposizione fetale all’alcol”.

La premiazione avverrà in ricordo di Valentina Debiasi, mamma adottiva di un ragazzo affetto da Sindrome feto alcolica, che purtroppo è prematuramente scomparsa, ma ha speso l’ultima parte della sua esistenza dedicandosi in maniera commovente alla causa dell’Associazione.

La giornata del 9 settembre 2021 quindi sarà un’occasione preziosa per diffondere la conoscenza di AIDEFAD e dei disturbi causati dall’esposizione del feto all’alcol e alle sostanze psicoattive, ma anche per sensibilizzare le figure professionalmente coinvolte dalla sindrome e stabilire una continuità reale tra le famiglie e la comunità scientifica.