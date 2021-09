Covid Hospital di Barcellona, la psicologia a servizio dei pazienti per superare i traumi della malattia

La pandemia da Covid-19 che ha cambiato la vita di un intero popolo, oltre a creare ed in alcuni casi lasciare conseguenze fisiche su chi deve affrontare la malattia, produce anche traumi psicologici soprattutto a chi ha superato il contagio.

In questo contesto così difficile, il supporto degli psicologi è fondamentale per tanti pazienti ed alcuni di loro hanno contatto la redazione per sottolineare il ruolo fondamentale nella loro ripresa post Covid svolto dalla dottoressa Rosalba Merlino assegnata a reparto di malattie infettive del covid hospital “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G. “Se non ci fosse stata lei al nostro fianco – scrive la signora Maria – difficilmente avremo superato psicologicamente i momenti più difficili del ricovero in ospedale. Ha svolto in maniera egregia il proprio lavoro integrandosi perfettamente con lo staff di malattia infettiva”. La dottoressa Merlino si è meritata anche l’encomio da parte della Responsabile di Malattie Infettive di Barcellona P.G. ai vertici dell’azienda proprio per la sua attività a supporto dei pazienti.

Il servizio di supporto psicologico ai pazienti da oggi è stato momentaneamente sospeso e l’auspicio dei pazienti che sono ancora ricoverati nella struttura è che possa proseguire l’attività la stessa dottoressa Merlino.