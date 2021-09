Covid-19, a Barcellona i positivi sono 133: in Sicilia sale ancora i numero dei ricoveri

I numeri della pandemia a Barcellona Pozzo di Gotto. secondo i dati della piattaforma Asp, diffusi dal sindaco Pinuccio Calabrò, restano stabili con 133 positivi barcellonesi. Sono 232 i vaccini somministrati nei centri ASP della città durante la giornata di ieri.

Preoccupano Il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale in Sicilia. Su base regionale ci sono ricoveri in terapia intensiva con una percentuale del 13 per cento, in crescita ulteriore rispetto alla soglia critica del 10%. Per quanto riguarda invece l’occupazione dei posti letto nei reparti Covid, la Sicilia è al 23% rispetto al 15 della soglia, con un percorso che potrebbe condurre nelle prossime settimana alla zona arancione.