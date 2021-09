Barcellona, cambia la viabilità in via Parini ed in piazza Stazione

La via Parini con la nuova segnaletica

Con delibera del comando della Polizia municipale, a firma del comandate Castrense Ganci, è stata modificata la viabilità in via Parini, nel tratto che costeggia la piazza Milite Ignoto, ed in piazza Stazione, di fronte al parco Magg. La Rosa.

Nel primo caso è stato ripristinato il doppio senso di marcia, eliminando i parcheggi che si trovavano sulla carreggiata lato monte, lungo il perimetro della villa Primo Levi. L’istituzione del senso unico alcuni mesi fa era stata contestata dai residenti di via Parini, costretti a dover raggiungere la rotonda davanti al palazzo Comunale per potersi immettere poi su via Spagnolo, via Don Minzoni e quindi in via Parini.

In piazza Stazione invece viene cancellato il divieto d’accesso dal parcheggio adiacente il parco Magg. La Rosa in direzione Palermo. Resta confermato invece il divieto dalla via Umberto I. Anche questa soluzione era stata sollecitata dai titolari dei locali presenti in piazza per favorire l’accesso dei potenziali clienti.