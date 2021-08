Merì, concessi in comodato locali comunali per attività di emergenza/urgenza di 118 in eccedenza

Il Sindaco Filippo Bonansinga, insieme ai rappresentanti della Giunta Comunale, ha definito la procedura amministrativa relativa alla concessione in comodato dei locali comunali siti in Via Umberto I (ex Municipio) all’Associazione Pegaso A.N.P.A.S. ODV di Messina per attività di emergenza/urgenza di 118 in eccedenza ed altre attività nel settore sociale e sanitario.

L’iniziativa è stata intrapresa dall’esperto del Sindaco, Giuseppe Nania, di concerto con la Giunta Municipale, e con il supporto dell’On. Tommaso Calderone, ed è finalizzata a ricavare all’interno del territorio comunale di Merì uno spazio dedicato al sociale, al settore sanitario e di Protezione Civile a servizio dei cittadini e delle loro esigenze.

L’Associazione Pegaso A.N.P.A.S. ODV, afferente all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ed ai Dipartimenti Nazionale e Regionale di Protezione Civile, opera da anni nei settori sociale, sanitario e formazione nella Città di Messina e Provincia e dal 2012 nel settore dell’emergenza/urgenza con attività di 118 in eccedenza.

“Il volontariato – dichiara il Geologo Giuseppe Nania, Esperto del Sindaco e referente del volontariato di Protezione Civile – è una “struttura operativa” del sistema di Protezione Civile alla stregua delle componenti istituzionali con funzioni di supporto alle azioni adottate dalle istituzioni, sia nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e nelle attività di soccorso, che della fattiva ed indispensabile attività di collaborazione alla sensibilizzazione nei confronti della collettività alle problematiche in ambito sanitario. Nelle varie emergenze in cui si è trovato ad operare, il volontariato ha dimostrato di essere in grado di fornire un servizio organizzato tale da garantire capillarità, efficacia e tempestività d’intervento, integrandosi con le forze istituzionali presenti sul territorio e valorizzando nel contempo l’apporto della cittadinanza negli interventi. Il volontariato che gravita intorno al mondo del soccorso sanitario è un tipo di volontariato specializzato che fornisce servizi specifici, che richiedono un grado di preparazione professionale e impiegano, a titolo gratuito, volontari che si sono specificamente formati e sono in grado di offrire un’attività qualificata ed istituzionalmente certificata. Il tutto a vantaggio della comunità meriese che già, grazie alla manifesta sensibilità dell’Amministrazione comunale, usufruisce anche del supporto dell’Associazione di volontariato Club Radio C.B. afferente anch’essa al circuito A.N.P.A.S., per i settori della Protezione Civile e formazione, antincendio, supporto psicologico, sportello sociale”.

L’Associazione Pegaso A.N.P.A.S. ODV di Messina sarà impegnato nello svolgimento di attività informative relative al settore sanitario e Protezione civile e svolgerà attività di supporto eccedenza 118, trasporto infermi e trasporto diversamente abili. Per il sociale svolgerà attività ludiche e ricreative nei confronti della popolazione: si eseguiranno laboratori, attività teatrale e feste a tema. “Le richieste della gente meriese – afferma il responsabile dell’associazione – verranno ben accolte e condivise con i volontari. Con questo senso di gratitudine, passione e devozione per ciò che svogliamo ogni giorno, faremo in modo di donare un tocco in più di colore ad un Comune che sicuramente avrà voglia di far crescere e rinascere la propria terra“.

Il Sindaco Bonansinga ha così espresso la soddisfazione dell’intera Amministrazione Comunale: “L’Associazione Pegaso A.N.P.A.S ODV di Messina ha proposto di istituire una ambulanza per attività di emergenza/urgenza di 118 in eccedenza. Tale opportunità potenzia in maniera significativa il servizio di emergenza fornito dall’ASP di Messina, consentendo all’intero territorio di usufruire di un mezzo aggiuntivo di Pronto Soccorso Sanitario, con personale altamente formato e specializzato in materia, che diventa di cruciale importanza per il diritto alla Salute dei Cittadini. Abbiamo quindi accolto immediatamente la richiesta dell’Associazione Pegaso A.N.P.A.S. di ottenere a titolo gratuito dei locali comunali adatti. Un doveroso e particolare ringraziamento va al mio esperto, Dottor Nania Giuseppe, che si è attivamente adoperato per la riuscita della importante iniziativa. Tale importante servizio sarà attivato entro fine Settembre“.