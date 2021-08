Il lido Baiadèra di Oliveri vince nella categoria Best Italian Beach 2021

Continuano la soddisfazioni per il Lido Baiadèra di Oliveri, che conquista il primo posto nella categoria “Best Italian Beach 2021”, nel concorso nazionale Best Beach organizzato da Mondo Balneare, portale di riferimento per il turismo balneare. La cerimonia ufficiale di consegna è programmata durante la fiera del “Sun di Rimini” il prossimo 14 Ottobre.

Il Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia) ha ottenuto il primo posto con 18.891 voti, superando il lido Cala San Giovanni di Polignano (Puglia) con 12.826 voti e l’Aloha Beach di Follonica con 5.665 voti.

Dopo il primo posto dell’anno scorso nella categoria “Best Beach Design” il lido Baiadèra di Oliveri si conferma come una delle spiagge più belle d’Italia, con un podio importante anche nel 2021.

“Siamo onorati – afferma il responsabile del Lido Baiadèra Francesco Scardino – per essere tornati sul podio anche quest’anno. Per noi rappresentata per noi un grande risultato. A ottobre andremo a Rimini a rappresentare la Sicilia e soprattutto Oliveri, con la consapevolezza di aver fatto bene in questi lunghi anni di attività, perché essere per il secondo anno consecutivo sul podio non è una cosa semplice, è frutto di un duro lavoro iniziato tanti anni fa. È un traguardo che voglio condividere con tutto lo staff e tutte le persone di Oliveri”.