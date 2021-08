Barcellona, foto-trappole in azione contro chi abbandona i rifiuti per strada

La bonifica delle zone della città trasformate in discariche a cielo aperto da cittadini senza alcun senso civico sarà seguita da un’azione di repressione da parte dalla Polizia Municipale, con l’uso di nuove foto-trappole mobili, che hanno già prodotto i primi effetti nel week-end appena trascorso.

Gli operai della Dusty tra sabato e domenica hanno ripulito dai rifiuti ad esempio le aree di via Amendola, via dello Stadio, via del Mare e via Camarda, che nonostante gli appelli pubblici del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore Paolo Pino erano tornati ad essere punto di raccolta di rifiuti di ogni genere. Contestualmente è stata avviata la fase della repressione, con l’utilizzo delle foto trappole che hanno già scoperto alcuni incivile pronti a lasciare per strada i rifiuti prodotti in casa.

Nei prossimi giorni sarà notificate le sanzioni, corredate dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso, che lasceranno poco spazio alle contestazioni.