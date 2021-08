Calcio, parte la stagione dell’Igea 1946: domani alle 16 la Coppa Italia contro il Nebros

Si torna a giocare al D’Alcontres Barone di Barcellona, con l’Igea 1946 che domani sarà in campo al cospetto della Nebros nel primo turno di Coppa Italia. E’ la gara d’andata dei sedicesimi di finale, che servirà alla squadra affidata al tecnico Peppe Alizzi per completare la fase di preparazione in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza, previsto per il prossimo 12 settembre.

La società giallorossa, dopo una campagna acquisti che ha potenziato la qualità dell’organico a disposizione del tecnico giallorossa, ritrova il pubblico sulle gradinate anche se solo per la gara di Coppa è stata chiusa anche alla stampa la tribuna coperta. Con un tagliando dal costo unico di 5 euro si potrà assistere alla partita, ma sarà necessario mostrare il green pass all’ingresso dello stadio.

Lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati che non comprende Tonino Longo ed il portiere Sebastiano Paterniti impegnato con la Nazionale di Beach Soccer, presso il Centro Sportivo di Tirrenia, per un provino di selezione in vista dell’Europeo che si giocherà in Portogallo nelle prossime settimane.

Saranno disponibili: Assenzio, Bucolo, Cassaro, Celi, Dall’Oglio, De Marco Giu., De Marco Gio., De Zan, Di Fina (P), Doda, Franchina, Giunta, Incatasciato, Isgrò, La Rosa (P), La Spada, Lucarelli, Micale, Pavisich, Presti, Trimboli.