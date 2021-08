Santa Lucia del Mela, il comune lancia la campagna di vaccinazione “Attenzione Santa Lucia”

“Attenzione S. Lucia!” è il nome della Campagna di Sensibilizzazione che il Comune di Santa Lucia del Mela (inserito tra i 55 centri siciliani in zona gialla da lunedì scorso) ha deciso di lanciare a seguito delle ultime allarmanti notizie riguardanti i dati sui vaccinati nella Valle del Mela (meno del 60% della popolazione vaccinata).

“Lo spirito della campagna – si legge in una nota – è quello di ribaltare alcune delle Fake News e delle argomentazioni più bizzarre che alimentano il dibattito pubblico sull’opportunità o meno di sottoporsi al vaccino. Dall’iniezione di “Microchip” alle modificazioni del DNA, passando per complotti che, a turno, tirano in ballo il 5g, i giganti dell’industria farmaceutica o della Silicon Valley, uno su tutti Bill Gates.

“Insieme al vaccino ti iniettano il microchip… del senso civico” recita il primo dei manifesti, apparso sui social ed affisso per le vie della cittadina, o ancora “Il vaccino danneggia il DNA… della paura” e per concludere “Con il vaccino i luciesi rischiano… di tornare alla normalità”.

Già nei giorni precedenti l’Amministrazione Comunale di Santa Lucia del Mela, guidata dal Sindaco Matteo Sciotto, era risultata tra le più attive sul fronte della promozione dei vaccini come unica strada percorribile per lasciarsi alle spalle la pandemia, redigendo un comunicato congiunto con i gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione per invitare la cittadinanza a vaccinarsi in massa.