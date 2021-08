Barcellona festeggia i 100 anni della signora Angelina

Esile, capello corto, occhi grandi, memoria da elefante, mente lucida, vigile sul presente e grata per i suoi 100 anni: è Angela Molino, vedova Bellinvia, la concittadina barcellonese che oggi racconta a 24live il suo primo secolo di vita.

Originaria della frazione collinare di Gala, dove ha vissuto fino a pochissimi anni fa, la signora Angelina ha confessato che non c’è un segreto o una ricetta per arrivare a 100 anni, ma è “la volontà di Dio” a decidere e lei non si aspettava di poter tagliare questo traguardo.

Una vita costruita su mattoni di sacrifici, lavoro, preghiera e dedizione alla famiglia, un carattere sempre vispo ha caratterizzato la dolce nonnina che tra i racconti di quest’ultimo secolo individua tutto quello che c’è da dire di importante, che per lei è prezioso: 2 figlie femmine purtroppo morte in tenerissima età, tre figli maschi cresciuti con amore – uno passato a miglior vita recentemente – e i suoi nipoti e pronipoti a cui riserva i migliori pensieri e i migliori sorrisi.

Come passa le sue giornate? In compagnia della Parola di Dio e della sua amica Maria, 96 anni, in una Comunità Alloggio dove ha deciso di voler abitare per avere compagnia tutto il giorno.









Un momento intimo e condiviso con pochi amici e parenti per festeggiare, ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale con l’Assessore Filippo Sottile sempre lieta di poter festeggiare persone che sono pezzi di storia della nostra comunità.

Alla signora Angelina, gli auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione 24live.

Il racconto dei suoi 100 anni a 24live: