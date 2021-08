Covid-19, i numeri per la Sicilia sono impietosi con i ricoveri al 20%: a Barcellona 109 positivi

I dati sulla diffusione del Coronavirus in Sicilia restano preoccupanti. Più che gli oltre 1400 nuovi positivi, la situazione che rischia di portare l’intera isola in zona gialla già da lunedì sono le proiezioni sui ricoveri, con le terapie intensive stabili all’11%, in peggioramento, e in crescita dell’1% nello ospedalizzazioni ordinarie con la soglia del 20% dei posti letto disponibili ormai ad un passo.

La criticità resta alta anche in provincia di Messina. Secondo i dati forniti dal sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, i positivi salgono ancore fino a quota 109. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati solo 160 vaccini e i pazienti ricoverati nel Covid di Barcellona sono sempre 12, un solo barcellonese e tutti non vaccinati.

L’attesa è tutta per domani quando la cabina di regia del Ministero della Salute deciderà sull’eventuale passaggio della Sicilia, ma anche della Sardegna, in zona gialla. In questo caso sarebbero poche le restrizioni introdotte, con l’obbligo di mascherina all’aperto e la riduzione dei posti al tavolo nei locali che passano da 6 a 4.