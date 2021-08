Barcellona, in fiamme un magazzino in legno a Santa Venera: paura per i residenti

Un incendio ha completamente distrutto oggi pomeriggio un magazzino in legno nel cortile di un’abitazione all’incrocio tra via Longano e via Diana nel quartiere di Santa Venera.

Il tempestivo intervento dei volontari della squadra antincendio della Protezione Civile Anpas Club Radio Cb ha consentito di limitare i danni, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Tanta la paura tra i residenti, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Milazzo che hanno proceduto a bonificare la zona.