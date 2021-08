Terme Vigliatore, la Cinquesei sul candidato a sindaco resta ferma nelle sue posizioni

La proposta dell’associazione Altra Storia di lanciare al candidatura a sindaco di Anna Elisa Calabró per unire le forze di opposizione rispetto alla coalizione che sostiene l’ex sindaco Bartolo Cipriano, ha innescato le prime reazioni.

L’associazione Cinquesei chiamata in causa dalla nota del portavoce Vito Calabrese ha ribadito la sua posizione, rigettando le affermazioni di autoreferenzialità e confermando la scelta di proporre un candidato espressione della stessa associazione.

“Apprendiamo da un articolo pubblicato su 24live della proposta, lanciata dall’associazione Altra Storia, della candidatura dell’Avv. Anna Elisa Imbesi, come figura capace di unire “tutto il fronte di opposozione”.

Ci teniamo a sottolineare come non vi sia stata da parte nostra nessuna imposizione autoreferenziale di un nostro candidato, affermazioni, strumentalizzazioni e provocazioni che condanniamo e rigettiamo al mittente con forza.

Da parte nostra vi è solo la ferma volontà di proseguire sulla strada intrapresa e dettata dal nostro comunicato del 17 Agosto.

Volontà che nasce da 10 anni di politica e lavoro ininterrotto.

Per questi motivi, la proposta di una guida Cinquesei con un proprio candidato sono per noi imprendibili.

Proposta AMPIAMENTE DISCUSSA con TUTTE le forze incontrate in questi mesi risultando per noi IMPROPONIBILE qualsiasi nome diverso da quello proposto dall’associazione “Cinquesei”, per quanto onorevole e rispettabile possa essere”