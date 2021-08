Chieste verifiche all’Arpa sulla nube di zolfo proveniente dalla Raffineria di Milazzo

La nube di composti dello zolfo, proveniente dalla raffineria di Milazzo, continua a preoccupare anche i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, che insieme ai centri del comprensorio ha subito l’ondata di olezzo maleodorante prodotto dall’impianto industriale mamertino.

Nel silenzio della direzione della Ram, che al momento non ha emesso alcun comunicato, già ieri sono intervenuti i sindaci di Barcellona, Pinuccio Calabrò, e di Milazzo, Pippo Midili.

Calabrò, a seguito delle numerose segnalazioni, ha prontamente contattato i rappresentanti dell’ARPA, prima telefonicamente con una chiamata al direttore del dipartimento Dott. Marchese, e poi con una formale richiesta di intervento, al fine di verificare la causa del fenomeno ed eventualmente intraprendere le dovute iniziative a tutela della salute dei cittadini del comprensorio.

Midili da parte sua si è rivolto sia alla direzione della Ram, sia all’ARPA di Messina, ricordando anche una situazione simile verificatasi lo scorso 6 agosto. “Si tratta di un episodio ulteriore che va chiarito nella dinamica e nel contenuto, considerato che molti cittadini hanno chiamato il Comune per segnalare forti odori insopportabili a seguito della nube che ha invaso il territorio. Evidentemente i vertici della Ram continuano a non rendersi conto che l’industria è parte del territorio milazzese e come tale ha dei precisi doveri nei confronti della comunità e di chi la rappresenta. Ritengo necessario un incontro per chiarire in maniera dettagliata quanto avvenuto”.

Nella giornata di oggi anche i social sono stati uno strumento per alcuni esponenti della politica di esprimere la loro preoccupazione. Il consigliere comunale di Città Aperta, Antonio Mamì, ha annunciato un’interrogazione urgente al Sindaco Calabrò affinché dia seguito alle richieste delle ultime 24ore, attivandosi presso le autorità competenti al fine di conoscere i dettagli di questo grave episodio e le conseguenze per la popolazione e le aree interessate: “E’ necessario che chi ci rappresenta protesti con forza e pretenda il rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini!”

L’on. Tommaso Calderone, capogruppo all’Ars di Forza Italia, ha ricordato i suoi interventi legislativi all’Ars contro l’inquinamento della valle del Mela. “In questi anni ho lottato da solo contro tutto e tutti e mi sono dovuto difendere dagli attacchi di coloro che dicevano che io ero contro gli operai che lavoravano nella Raffineria. Ho depositato una interrogazione con la quale chiedevo che venissero emessi i provvedimenti per dare attuazione alla mia legge che risolve il problema dell’ inquinamento. Nonostante le minacce velate continuo a gridare che ci stanno ammazzando, che hanno ammazzato i nostri genitori e ammazzeranno i nostri figli. Adesso continuano ad avvelenarci e per favore non lasciatemi più solo chiedendo posti di lavoro nella Raffineria per poi piangere i nostri ragazzi nelle corsie di Oncologia. Il lavoro e i lavoratori della Raffineria vanno tutelati…ma in sicurezza”.

Il componente della direzione regionale dei giovani di Fratelli d’Italia il barcellonese Tindaro di Pasquale ha diffuso una nota per rappresentare la forte preoccupazione in merito a quanto accaduto ieri pomeriggio: “Ritengo necessario dar voce alla viva protesta dei cittadini del comprensorio dopo che, per la seconda volta in poche settimane, la raffineria di Milazzo ha immesso in atmosfera, come, peraltro, sottolineato dall’ ARPA, sostanze chimiche risultato del riavvio degli impianti. È del tutto evidente che una situazione del genere oltre a dover essere costantemente monitorata, va affrontata al fine di individuare le più opportune soluzioni, dovendo la Raffineria vivere il contesto territoriale . Auspico, dunque, che le autorità politiche e sanitarie vogliano provvedere nella immediatezza a porre in essere ogni iniziativa volta a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, invasi dal maleodorante olezzo di sostanze chimiche, alcune delle quali cancerogene”.