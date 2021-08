Terme Vigliatore, “Altra Storia” propone la candidatura a sindaco di Anna Elisa Imbesi

Si accendono i motori nella campagna elettorale che vedrà i cittadini di Terme Vigliatore impegnati nella scelta del nuovo sindaco del centro termale. Le urne saranno aperte il 10 e 11 ottobre ed entro il prossimo 15 settembre si dovrà provvedere alla presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco.

L’associazione Altra Storia, nata a Terme Vigliatore sotto il segno di Rita Borsellino, in un contesto politico delle forze di opposizione assai disarticolato rispetto alla candidatura dell’ex sindaco Bartolo Cipriano, propone alla cittadinanza il nome di Anna Elisa Imbesi, avvocato, portavoce dell’associazione Orizzonte Comune, già assessore (con delega alla legalità e trasparenza, pari opportunità, pubblica istruzione e politiche educative, affari generali) con il Sindaco Dott. Domenico Munafò.

“Si tratta di una figura – afferma Vito Calabrese portavoce Altra Storia Terme Vigliatore – che potrebbe unire il fronte di opposizione in un momento in cui tanto il Sindaco uscente, Dott. Domenico Munafò, quanto l’Associazione Cinquesei – in maniera autoreferenziale e senza alcun confronto congiunto – intenderebbero imporre il proprio candidato sindaco. L’obiettivo è quello – qualora Anna Elisa Imbesi decidesse di accettare la sfida – di provocare un meditato ripensamento e convincere tanto il Dott. Domenico Munafò quanto l’associazione Cinquesei a fare un passo indietro e a riflettere sulla validità della proposta politica e del progetto che Anna Elisa Imbesi potrebbe incarnare. Tra le altre cose, si tratterebbe di un nome esterno all’associazione Altra Storia, una personalità di fiducia scelta lo scorso 10 ottobre 2018 direttamente dal Dott. Munafò in piena autonomia cui era stata assegnata la delega alla legalità e trasparenza in un Comune già sciolto per mafia e che, nel corso della turbolenta esperienza amministrativa, aveva trovato l’appoggio anche dell’associazione Cinquesei che, con un comunicato del dicembre 2019, aveva espresso pieno sostegno all assessore Imbesi. Credo che sul nome di Anna Elisa Imbesi – qualora decidesse di accettare la proposta – possa trovarsi una convergenza anche perché c’è una vicinanza tanto con l’ex Sindaco, che l’aveva nominata assessore, quanto con l’associazione Cinquesei, che l’aveva sostenuta proprio sui contenuti. Ribadisco che in un contesto politico come quello di Terme Vigliatore bisogna garantire e convergere – oggi più che mai – su un candidato unico che possa impensierire il favorito Bartolo Cipriano. Se dovesse registrarsi un concorso in questa direzione credo che sarebbe un fatto assolutamente positivo, che rimetterebbe sul tavolo una discussione seria sull’identità di una forza e di un percorso di scelta e di selezione del candidato sindaco (e di tutti i candidati al Consiglio) assolutamente democratico. Questa esperienza deve essere l’occasione di un cambiamento vero.”