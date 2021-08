Nasce l’Adu associazione difensori d’ufficio presso il tribunale di Barcellona

Si è costituita presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l’associazione ADU (associazione difensori d’ufficio) che a breve sarà presentata in una cerimonia in cui verranno invitati il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., il Procuratore Capo, Il Capo dei GIP , i Presidenti dell’Ordine Avvocati, della camera penale, dell’AIGA e tutti gli altri operatori del mondo della Giustizia.

L’Associazione, unica nel distretto di Corte d’Appello di Messina e seconda in Sicilia, è stata fondata dagli avvocati Carmelo Buccheri (nel ruolo di Presidente), Pietro Saccà (Vice Presidente), Piera Basile (segretario), Stefania Calabrò (tesoriere), Rosa Fazio, Giuseppe Genovese e Claudio Cannas nel ruolo di consiglieri (nella foto).

Obiettivo dell’associazione è promuovere la funzione sociale che la Costituzione assegna al difensore d’ufficio ed un giusto processo ai meno abbienti. Gli associati si propongono inoltre l’obiettivo di interloquire col Ministero della Giustizia, col Consiglio Nazionale Forense e con l’Ordine Avvocati, al fine di tutelare i difensori d’ufficio iscritti nell’elenco nazionale. A breve verrà comunicata la data della cerimonia ufficiale di presentazione.

Il cordoglio dell’ADU per la prematura scomparsa del collega Nino Branca

Uno dei primi gesti dell’ADU di Barcellona è stato quello di esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell’avvocato Nino Branca, che si è distinto per serietà e professionalità. L’Associazione difensori d’Ufficio, inoltre, esprime vicinanza ai familiari in questo particolare momento di dolore.