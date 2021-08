Barcellona, 400 sanzioni per l’abbandono dei rifiuti. L’ass. Pino: “Se non si differenzia non potremo conferire in discarica”

Un nuovo appello con l’abbandono dei rifiuti e per una loro più attenta differenziazione è stato lanciato oggi dall’assessore all’ambiente Paolo Pino, con una conferenza stampa trasmetta in diretta Facebook da 24live.it Barcellona News.

L’esponente della giunta Calabrò, accompagnato dal capitano della Polizia Municipale Pinella Italiano, ha sottolineato il momento delicata per garantire il servizio di raccolta dei rifiuti. Nel suo intervento l’assessore Pino ha sottolineato come sono arrivate dalla discarica di Trapani direttive ancora più stringenti sulla qualità della quota indifferenziata conferita nel sito di stoccaggio. “Nella mattinata di oggi – ha sottolineato – ben sei mezzi provenienti da tutta la Sicilia sono stati bloccati all’ingresso della discarica perchè trasportavano materiale differenziabile insieme alla compente secca non differenziabile. La situazione sta diventando preoccupante perchè, nonostante l’impegno della Polizia Municipale, che anche domani proseguirà i controlli sul porta a porta, la percentuale di differenziata resta ferma al 30%. I controlli hanno prodotto 400 sanzioni in poche settimane, ma serve un cambio di passo da parte della gente, chiamata a dare un segnale di rispetto per la città in cui vive. A settembre partiranno i servizi degli ispettori ambientali, che avranno il compito di informare sulla corretta differenziazione e di segnalare alla autorità eventuali violazioni. Serve una presa di coscienza dei cittadini per superare questa fase di grande preoccupazione per il rischio igienico-ambientale che potrebbe scattare in caso di chiusura della discarica ai mezzi in arrivo da Barcellona”. Il capitano Italiano ha sottolineato come le sanzioni per coloro sorpresi a gettare rifiuti per strada sono in fase di notifica, come è stata denunciata una persona che ha inveito contro gli agenti che contestavano la violazione.

POTETE RIASCOLTARE LA CONFERENZA CLICCANDO SUL VIDEO