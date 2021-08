Lutto nell’avvocatura, è morto Nino Branca

L’avvocatura messinese è in lutto per la dipartita dell’Avv. Nino Branca. I funerali si celebreranno domani pomeriggio a Terme Vigliatore.

La triste notizia è giunta ieri sera, 22 agosto. L’avv. Nino Branca è tornato alla Casa del Padre. A darne il triste annuncio sono la moglie Tommasa Imbesi e il figlio Domenico (Miko).

Amministrativista e civilista, l’avv. Nino Branca – appartenente al foro di Barcellona Pozzo di Gotto – è stato uno stimato professionista, impegnato anche nel sociale. Nel Lions Club ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quella di Presidente.

Distintosi per rigore, competenza e cordialità, l’Avv. Branca non amava gli eccessi e le sbavature. In maniera silenziosa e laboriosa ha dedicato la vita alla professione di avvocato, lasciando oggi un vuoto incolmabile.

Le esequie si terranno domani 24 agosto alle ore 17.00 a Terme Vigliatore, Parco dei Benedettini n. 24

L’Avv. Nino Branca

Il cordoglio del mondo dell’avvocatura

La nota del Consiglio dell’Ordine Avvocati Barcellona

Il Foro di Barcellona PG è in lutto. Ieri è venuto a mancare l’Avvocato Nino Branca.

Con infinita tristezza ricordiamo il caro Nino, un Professionista serio, competente, uomo probo e amico di tutti.

Ci stringiamo al dolore della moglie e del figlio Miko, giovane professionista sulle orme del padre.

Il cordoglio della sezione barcellonese dell’ AIGA – Barcellona P.G.

La sezione barcellonese dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati si stringe al suo consigliere Miko Branca per la dipartita dell’avv. Nino Branca, esempio per tutti i giovani e per tutti i giovani professionisti. Il cordoglio giunga a tutta la sua famiglia.

La redazione di 24live si stringe attorno al dolore dei familiari e degli amici che hanno apprezzato le qualità umane e professionali dell’avv. Nino Branca.