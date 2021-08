Covid-19, a Barcellona sono 89 gli attuali positivi: a Milazzo salgono a 121

Resta ancora sotto osservazione la diffusione del contagio da Covid-19 a Barcellona e sull’intera costa tirrenica. Secondo i dati diffusi oggi dal sindaco Pinuccio Calabrò, sulla base della piattaforma Asp, sono 89 i positivi barcellonesi. In crescita anche i ricoveri al Covid-Hospital della città del Longano, con 12 pazienti, sempre uno di Barcellona, e comunque tutti non vaccinati.

Sempre pesante la situazione a Milazzo, con 121 positivi al tampone e quattro ricoverati in ospedale.

Barcellona e Milazzo non sono per il momento tra le città che dovranno rispettare le nuove restrizioni imposte dall’ordinanza di ieri del Presidente della Regione Sicilia. “Per il momento – afferma Calabrò – Barcellona non rientra grazie ai risultati raggiunti dal punto vaccinale barcellonese (sede ospedale Cutroni Zodda). L’auspicio è che si raggiunga al più presto la percentuale minima di vaccinati che sola può impedire la crescita dei positivi e soprattutto dei ricoveri ospedalieri presso i centri covid”.

Ci sono invece alcuni centri del comprensorio tirrenico, come Rodì Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela e Villafranca Tirrena. In questo caso oltre ad una bassa percentuale di vaccinazioni sotto la soglia del 60 per cento, ha inciso nella scelta della Regione il numero degli attuali positivi. Secondo il report del Commissario straordinario dell’ASP Messina, a Rodì Milici ci sono 11 positivi, a San Filippo del Mela 28, a Santa Lucia del Mela 15, a Pace del Mela 29 ed a Villafranca Tirrena 42.