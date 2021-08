Barcellona, Lidia Pirri torna in consiglio comunale dopo le dimissioni dell’on. Calderone

Il consiglio comunale di Barcellona procederà nella prossima seduta del 31 agosto alla surroga del consigliere Tommaso Calderone, capogruppo all’Ars per Forza Italia, che il 13 agosto scorso ha depositato le sue dimissioni dall’incarico.

Al suo posto entra, o meglio rientra nel civico consesso la prima dei non eletti nella lista di Forza Italia Lidia Pirri, coordinatrice del partito a Barcellona insieme a Domenico Crinò. Nella stessa seduta convocato dal presidente Angelo Paride Pino si tratterà la delibera per l’approvazione del piano di fattibile in merito alla realizzazione di un polo florovivaistico nei vecchi locali dell’Elettrolux, all’interno dell’area Esa di contrada Sant’Andrea.