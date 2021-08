Ritardi nell’attivazione della pianta organica al Cutroni Zodda: interviene l’on. Catalfamo

L’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars della Lega Sicilia, ha depositato una interrogazione parlamentare rivolta all’Assessore Razza, sui ritardi nell’applicazione della pianta organica dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

:Dopo circa un mese di attesa per la riconversione in normale e adeguato presidio ospedaliero, l’Ospedale Cutroni Zodda ritorna ad essere unicamente “Covid hospital”, pronto soccorso incluso. Non si potrà più accedere e saranno sospesi tutti i ricoveri in regime ordinario nonché i ricoveri presso l’Unità operativa semplice di Chirurgia generale in “day surgery”. Sarà inibito l’accesso al Pronto soccorso dei pazienti ordinari anche gravi che, insieme al personale medico e sanitario saranno dirottati presso il nosocomio di Milazzo con le conseguenze immaginabili”.

“Rispetto alle già citate preoccupazioni si aggiungono quelle derivanti dalla mancata attuazione della pianta organica del Cutroni Zodda, dell’avvio delle nuove strutture e dell’arrivo di nuove dotazioni di personale per l’attività extra-covid. Abbiamo quindi richiesto all’Assessore Ruggero Razza di intervenire al fine di garantire, a doppio ingresso, il reparto Covid, con gli accessi unici e specifici, e tutti gli altri servizi ospedalieri esistenti e in corso di potenziamento, soprattutto il Pronto soccorso per i pazienti ordinari e spesso gravi al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Abbiamo inoltre richiesto di attivare misure idonee per l’efficace ed efficiente funzionamento di tutti i reparti dell’Ospedale Cutroni Zodda al fine di garantire l’intera e adeguata offerta dei servizi sanitari indispensabili ai cittadini, implementando i posti letto e ripristinando nell’immediato, con l’adeguato potenziamento, i servizi di guardia medica cardiologica e il servizio di anestesia e rianimazione. Se finora eravamo stati in attesa, viste le nuove disposizioni covid anche per quel che concerne il territorio, è perché siamo stati rassicurati più volte sull’arrivo di nuove dotazioni. Ma le promesse arrivate dall’Asp non si sono tramutate in realtà e questo ci ha portato a richiedere direttamente al governo, tramite atto formale, di attivarsi in tal senso. Saremo ovviamente pronti ad attuare ogni tipo di iniziativa per risolvere i disagi, tenendo presenti comunque le complessità organizzative derivanti dalle nuove evidenze di contagi da covid, e nell’interesse della sola collettività. Alle urla preferiamo costruire proposte che vadano in una unica direzione: salvare, ancora una volta, l’Ospedale Cutroni Zodda e restituirlo ai barcellonesi.”