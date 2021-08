Terzo Millennio e 24live, insieme per la nuova Antologia di poeti e scrittori

Lo scorso 9 agosto, il salone teatrale della Parrocchia San Giovanni Paolo II di Portosalvo, ha ospitato la cerimonia di premiazione del Concorso letterario edito da Terzo Millennio in collaborazione con 24live.it.

Dopo i saluti di Padre Vincenzo Otera, dell’Assessore Viviana Dottore, del professore Carmelo Aliberti e del presidente di giuria del premio prof. Domenico Trovato, si è entrati nel vivo della manifestazione, moderata dalle giornaliste Flaviana Gullì e Cristina Saja.

Sono stati 8 i “Premi alla Cultura” designati nei confronti di: Francesca Romeo, giornalista; Maria Morganti Privitera, poetessa; Francesco Speciale, già Sindaco della cittadina barcellonese e Preside di diversi istituti scolastici; a Lucio Zaniboni, illustre critico letterario; all’Associazione Genius Loci per la continua e incessante attività di valorizzazione del territorio; a Sebastiano Saglimbeni, poeta, scrittore e critico letterario; a Salvatore Garufi, critico letterario, scrittore, poeta ed editore; ad Annella Prisco, scrittrice illustre dei nostri tempi.

Il “Premio alla Carriera” è stato assegnato a S.E. Antonio Rappazzo “che sulle zolle bagnate di sogni, volò a servire lo Stato e a tutelare la convivenza pacifica e la sicurezza delle Istituzioni democratiche con rigoroso impegno ed abnegazione, percorrendo tutti i gradini di una prestigiosa e benemerita carriera che giovanissimo lo vide Generale dei Carabinieri, impegnato in difficili operazioni militari e nello studio che gli consentì di conseguire tre lauree. Oggi, in quiescenza nella sua Bafia, continua a vivere secondo il codice ideale, sempre osservato“.

I premiati del Concorso letterario

Una partecipazione numerosa riscontrata da una giuria di alto valore, ha consentito di premiare i seguenti scrittori.

Per la sezione lingua italiana, si è classificato al 1° posto Domenico Di Stefano con l’originale poemetto dal titolo “Ritorno sui miei passi”.

Per la sezione lingua dialettale, ha vinto Francesco Conti con la sua “Sirinata Siciliana”.

Per la sezione racconto, si è distinta Monica Bauletti con il racconto “Affetti indissolubili”.

La più piccola tra i partecipanti a cui è stato assegnato un diploma di merito, è stata Margherita Pecoraro che ha partecipato per la sezione racconto con il suo componimento dal titolo “Il Barone rampante”.

Hanno contribuito alla riuscita della serata, diversi contributi giunti anche da lontano, tra cui la lettera di Jean Igor Ghidina, docente di letteratura italiana presso la Blaise Pascal University della Francia e la riflessione di Annella Prisco, figlia di Michele.

Insigni riconoscimenti sono stati poi assegnati a Padre Vincenzo Otera per l’attività sociale che conduce quotidianamente dando lustro e vita al paese di Portosalvo e al professore Aliberti per lo spirito di abnegazione, per la passione e l’ardore che lo contraddistinguono nella diffusione alla cultura.

L’Antologia che ne seguirà avrà prefazione del direttore responsabile della rivista Terzo Millennio professore giornalista Nino Motta, con intervento e coordinatore Carmelo Aliberti.

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’EVENTO:

https://www.facebook.com/24live.it/posts/5948290348574530