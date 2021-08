“FilicusArte in Mostra” nel cuore dell’antico borgo di Castroreale

Nel cuore dell’antico borgo di Castroreale, nel palazzo situato ad angolo tra il il Corso Umberto I e la piazza Duomo, dove sorge la chiesa del XV secolo intitolata a Maria Assunta in cielo, si trova ubicato il bar-ristorante “Al Duomo Grani Antichi e Caffè” gestito dall’italo-argentino Diego Celi. Al ritorno dall’Argentina nella terra natia del padre ha messo in atto la sua esperienza di ristoratore per aprire un locale che oltre a far assaporare le prelibatezze della Sicilia si è trasformato anche in un vero e proprio atelier d’arte e cultura.

Martedì 17 agosto gli artisti dell’Associazione Culturale “FilicusArte” sono stati ospiti del locale, con una mostra collettiva che ha arricchito di colori ed immagini le pareti delle sale del bar-ristorante. Gli artisti in rassegna per questa mostra, che si può visitare dal 17 al 31 agosto, oltre alla presidente del sodalizio Caterina Barresi, sono Rina Bono, Francesco Caizzone, Mimmo Cirino, Franco Conti, Carmen Curcuruto, Angelo Gloria, Angela Impalà, Elisa La Rosa, Giuseppe Messina, Maria Torre.

All’inaugurazione, che si è svolta con inizio alle ore 19,00, è intervenuto il vicepresidente Giuseppe Giunta, che oltre a ringraziare il titolare Diego Celi per la cortese e calorosa accoglienza, ha elogiato le opere esposte dai pittori che hanno espresso tutta la loro arte e creatività come libera espressione dell’anima al di là da ogni preconcetto ed ognuno con diverse tecniche pittoriche. Allo stesso tempo Giunta ha auspicato lo svolgimento di altri eventi culturali programmati in quei locali che oltre alla pittura vedano anche incontri e dibattitti culturali e presentazioni di libri. Diego Celi ha ringraziato gli artisti che hanno esposto le loro opere e ha accolto favorevolmente la proposta di Giunta di promuovere altre iniziative con la partecipazione della FilicusArte. Inoltre, ha voluto lanciare un messaggio alle giovani realtà ossia agli esordienti, che si affacciano per la prima volta nel mondo della pittura, invitandoli ad esporre le loro opere nei suoi locali ed in forma del tutto gratuita Di seguito il breve intervento dell’artista Giuseppe Messina, tra i soci fondatori dell’associazione, che esprimendo anche lui parole di elogio a tutti gli espositori ha voluto, con la sua presenza da veterano, dare il giusto apporto di esperienza e trasmettere così un messaggio d’incoraggiamento e di sprone agli altri espositori, qualcuno alle sue primissime esperienze, a continuare a lavorare con passione e dedizione sia per un proprio arricchimento spirituale sia per personale crescita artistica.

La serata inaugurale, alla quale hanno preso parte artisti d’ogni genere e provenienza, operatori culturali, rappresentanti istituzionali e tanti cittadini, si è conclusa con un ricco buffet gentilmente offerto dal titolare del ristorante.

L’Associazione culturale “FilicusArte”, costituita da un gruppo di persone provenienti da interessanti realtà comunali del nostro hinterland, quest’anno festeggia i dieci anni di attività. Fin dal suo esordio guidata dall’indimenticato primo presidente Carmelo Coppolino Billè, che è stato ricordato qualche giorno fa nel consueto memorial di ogni anno, si è fatta conoscere per le tantissime attività culturali svolte sul territorio con perizia e dedizione, grazie all’impegno in forma di volontariato dei suoi soci.