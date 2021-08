La Sicilia verso la zona gialla: torna l’obbligo di mascherina all’aperto

Il destino della Sicilia in zona gialla sembra ormai segnato e solo un improvviso cambio di tendenza nei dati dei ricoveri potrebbe evitare il ritorno ad alcune restrizioni per i residenti e i turisti presenti sull’isola.

La zona gialla, secondo l’ultimo decreto ministeriale, prevede come regola più importante da rispettare l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Rispetto alla zona bianca, quella del liberi tutti per intenderci, non si sarà il coprifuoco, sospeso ormai dal giugno scorso. Non ci saranno attività che dovranno chiudere ad un determinato orario, ma bar, pub e ristoranti potranno essere aperti rispettando una soglia di quattro persone non conviventi per tavolo, sia all’interno del locali, dove resta l’obbligo del green pass, sia all’aperto. Le stesse restrizioni saranno applicate anche per le feste e i ricevimenti di matrimonio, con un limite di quattro persone per quanto riguarda il numero di persone seduto in ciascun tavolo. Non ci saranno limitazioni negli spostamenti tra Regioni e ci si potrà spostare in libertà.

Altre limitazioni riguardano invece cinema, teatro, musei e sale da concerto, perchè in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Per l’attività sportiva continua ad essere consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e al chiuso e quelle delle palestre. In zona gialla sono aperti anche centri termali, i centri natatori e i centri benessere. Anche in tutti questi casi dal 6 agosto sarà obbligatorio il Green Pass.

Per le competizioni sportive si applicano le regole già stabilite per gli spettacoli e quindi in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.