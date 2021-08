Elezioni comunali a Terme Vigliatore, la Cinquesei si presenterà con un suo candidato

L’associazione Cinquesei sarà presente con una lista e con un suo candidato alla prossime elezioni comunali che si terrà in autunno a Terme Vigliatore. Il movimento, dopo dieci anni di attività, è pronta lanciare la sua proposta ed a dialogare con cui condividerà il progetto di rilancio del centro termale, che dovrà essere guidato da un candidato a sindaco espressione della Cinquesei.

“Dopo dieci anni di politica per le strade del nostro Paese – si legge in una nota – siamo stati sempre al fianco dei cittadini e lontani da logiche politiche e di partito che nulla hanno a che vedere con Terme Vigliatore. In questi mesi di incontri e confronti con chi, come noi, sente il peso e l’importanza della politica in un momento storico difficilissimo e complicato per il nostro Comune abbiamo assunto la consapevolezza di avere la responsabilità di esserci e il dovere di fare di più. L’associazione “Cinquesei” è pronta ad affrontare le prossime elezioni amministrative ed a farlo da protagonista. Ci sarà un proprio candidato Sindaco e con una lista a guida “Cinquesei”, consapevole della propria forza. Invitiamo pertanto tutti coloro che si sono avvicinati a noi e con i quali abbiamo da mesi intrapreso proficui dialoghi al fine di valutare la possibilità di un percorso comune e di un’identità visione del futuro del nostro Paese, ad intensificare tali dialoghi e ad unirsi a noi per le prossime elezioni amministrative. Solo sei veloce. Insieme andiamo lontano”.